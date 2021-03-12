HOPA TSO’YA 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ZİYARETİ

HOPA-8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle Hopa Kaymakamının Eşi Dilek Canpolat, Yönetim Kurulu Başkanı Eşi Gülsever Akyürek, Nüfus Müdürü Ufuk İskender, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tülin Lokumcu, Kültür Müdürü Süreyya Şeheri, Yazı İşleri Şefi Mehtap Gazioğlu, Sosyal İnceleme Görevlisi Özge Uzunkaya ve Güzellik Uzmanı Esen Gedik Hopa TSO’yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ile bir araya geldiler.

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ‘ Nazik ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkürlerini ileterek 8 Mart Dünya Emekçi Kadılar Gününü kutladı.

Ziyarette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tarihçesi hakkında sohbet gerçekleştirilerek ziyaret sonunda Başkan Akyürek Kadınlara çiçek ve saat hediye taktim etti.