HOPA TSO’NUN ZİYARETÇİLERİ PANDEMİ VE TİCARETİ GÖRÜŞTÜ

HOPA-Kemalpaşa Kaymakamı Recep Gündüz, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ve Ardahan İl Ticaret Müdürü Tülay Şener Hopa TSO’yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ile bir araya geldiler.

Ziyarette Covit-19 Salgını ile mücadele ve alınan tedbirler, virüsün uluslararası ticarete etkileri, sınır kapıları ve bölge ekonomisi hakkında sohbet gerçekleştirildi.

Başkan Akyürek misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.