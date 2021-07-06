HOPA TSO’DAN KADINA ŞİDDETE MÜCADELE SEMİNERİ

HOPA-Kadına yönelik şiddetle mücadele İl eylem planı kapsamında, Psikolojik Danışman Ayla Çınar ve Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Çocuk gelişimci Kardelen Yağmur tarafından bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans salonunda gerçekleştirilen seminere İlçe Kurum Amirleri, Muhtarlar, İhtiyar heyeti, Sivil Toplum Kuruluşları ve Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek katıldı.

Seminer sonunda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında koruyucu aile broşürleri dağıtıldı.