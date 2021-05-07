HOPA TSO’DA İHRACATTA YAŞANILAN SIKINTILAR GÖRÜŞÜLDÜ

HOPA-Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Gümrük Komisyonu Üyeleri ihracatta ve gümrüklerde yaşanan sorunlar ilgili gerekli mercilere iletmek için Hopa TSO’yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Aydemir ile bir toplantı gerçekleştirdiler.

Toplantı sonrasında Başkan Akyürek üyelerinin ihracatta ve gümrüklerde karşılaştığı sorunları çözmek için Kaçkar Ticaret ve Bölge Gümrük Müdürü Recep Bilgin ’i ziyaret ederek gümrüklerde yaşanılan sıkıntıları paylaştı.

Kaçkar Ticaret ve Bölge Gümrük Müdürü Recep Bilgin İhracat ve Ticaretin önündeki engelleri kaldırarak ticareti kolaylaştırmak adına vatandaşlarımızın gümrükte yaşadıkları sorunların çözüm noktasında gerekli talimatları vereceği sözünü Başkan Akyürek’ e iletti.

Başkan Akyürek teşekkürlerini ileterek ziyaret sonlandırıldı.