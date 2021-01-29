HOPA TSO YÖNETİMİNDEN KAÇKAR GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRÜNE ZİYARET

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası 26 Ocak Dünya Gümrük günü münasebetiyle Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın Recep Bilgin’ i makamında ziyaret etti. Ziyarete Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Okan Poyraz ve Şükrü Aydemir ile Oda Meclis üyesi ve aynı zamanda UND temsilcisi Alişan Ender Topaloğlu yer aldı.

Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ziyarete gerçekleştirdiği konuşmasında ‘26 Ocak dünya gümrük gününüzü kutlarım. Kısa sürede Hopa’ ya vermiş olduğunuz hizmetlerden ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarımızın sağlık içerisinde görev yerlerinde başarılar diler dünya gümrük gününü Hopa TSO adına kutlarım.’ İfadelerini kulandı.

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın Recep Bilgin ‘ Hopa TSO heyetine anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini ileterek dünya gümrük günü hakkında bilgi verdi.

Ziyarete daha önce Sarp Gümrüğünde gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen gümrük işi yapan üyelere eğitim verilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu. Şubat ayı içerisinde Hopa TSO Atatürk konferans salonunda gümrük mevzuatı hakkında üyelere eğitim verilmesi kararlaştırılarak ziyaret tamamlandı.