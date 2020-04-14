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HOPA TSO YARDIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Hopa TSO tarafından Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yapmaya başladı.

HOPA TSO YARDIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Hopa TSO tarafından Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yapmaya başladı.

14 Nisan 2020 Salı 12:27
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HOPA TSO YARDIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

HOPA TSO GIDA YARDIMLARINI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Hopa TSO tarafından Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yapmaya başladı.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak yapılan ramazan ayı gıda yardımları 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle erkenden dağıtılmaya başlanarak ihtiyaçlı vatandaşları ulaştırılacak.

Hopa ve Kemalpaşa Kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan Vefa Komisyonları ile istişare halinde dağıtılacak olan gıda yardımlarından 350 adet Kemalpaşa’ya Hopa TSO yetkilileri tarafından ulaştırıldı.

Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek yaptığı değerlendirmede Oda olarak hazırladığımız bu yardımların Kemalpaşa Belediyesi, Kemalpaşa İlçe Kaymakamlığı ve HOPAK Gönüllüleri ile birlikte oluşturulacak heyetlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanacaktır’ dedi.

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