Hopa TSO'dan sokak hayvanlarına destek

Hopa Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek Sokak köpekleri ile ilgili hayvan sever Diş hekimi Alev Aktürk öncülüğünde başlatılan kampanyaya dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu.

açıklamasında ‘ ilçemizde çok sayıda sokak köpeği var. Hem onların yaşam hakkı hem de insanların güvenliği için hepimizin sorumluluğu bulunuyor. Hayvan severler tarafından başlatılan sokak köpeklerinin kısırlaştırılarak durumun kontrol altına alınması yönündeki çalışmayı destekliyoruz. Hopa TSO ile birlikte Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Celil Yıldırım ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Küçükali maddi destek sağladık. Umut ediyoruz ki daha fazla destek oluşturularak hem sokak köpeklerinin hem de toplumumuzun güvenliği için başarılı bir sonuç elde edilebilir.’ ifadelerini kullandı.