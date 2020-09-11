HOPA TSO BU DEFA DA ARDAHAN’DA BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDU

Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Alp Giray ile birlikte Ardahan TSO, Çıldır Aktaş ve Türk gözü Sınır Kapısını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette Hopa TSO Meclis Üyesi Tolga Çakır Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Çıldır Aktaş işletmesi Müdürü Özgür Karaarslan, Çıldır Aktaş Gümrük Müdürü Miraç Demirel, Posof Türk gözü Gümrük Müdürü Ahmet Yılmaz hazır bulundular.

Başkan Akyürek ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede Türk gözü Sınır Kapısının Türkiye Odlar ve Borsalar Birliği tarafından 1 Mart tarihinde başlanıp 31 Ekim tarihinde bitirilecek olan proje ile yeniden yapılacak olmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

ARDAHAN TSO’YU ZİYARET ETTİLER.

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Recep Bilgin ve Kaçkar Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Alp Giray ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek Ardahan TSO Yönetim Kurulu başkanı Çetin Demirci’yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette T icaret İl Müdürü Tülay Şenel, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Çıldır Aktaş işletmesi Müdürü Özgür Karaarslan, Çıldır Aktaş Gümrük Müdürü Miraç Demirel, Posof Türk gözü Gümrük Müdürü Ahmet Yılmaz, Ardahan’da İthalat ve İhracat yapan oda üyelerinden Erkan Ocak ile Özgür Fidan’da hazır bulundular.

Ziyarette Ardahan ve Hopa arasında yaşanılan uluslararası ticaretle ilgili sorunlar ve çözümle ilgili karşılık fikir alışverişi yapıldı.