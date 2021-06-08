Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek Tunceli Valisi Özkan’ı makamında ziyaret etti

Ailesiyle birlikte bölgede bulunan Akyürek’in Vali Özkan ile görüşmesinde hem bölgeler arası ekonomik işbirliği fırsatları ve ticaretin geliştirilmesine dair yapılabilecekler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu hem de geçmişi yâd ederek Hopa Kaymakamlığı dönemi hakkında sohbet gerçekleştirildi.

Ayrıca Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Açıkgöz Başkan Akyürek’i ziyaretleri boyunca yalnız bırakmayarak kendisine eşlik etti.

Hopa TSO Başkanı ziyareti süresince göstermiş oldukları misafirperverlikleri nedeniyle Vali Özkan ve eşi Arzu Hanım ile Tunceli TSO Başkanı Açıkgöz’e teşekkürlerini sundu.