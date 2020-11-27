HOPA TSO 65 YAŞ ÜSTÜ ÜYELERİNE TİCARETTE KOLAYLIK SAĞLADI

HOPA-Hopa Ticaret ve Sanayi Odası üyesi iş insanı Kadir Ciner tarafından gelen talep üzerine Covit-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile işlerinin aksamaması için Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek’ in talimatıyla zaman kaybetmeden 65 yaş üstü üyelere ulaşılarak Ticaret Odası Üye kartı bastırıldı. Oda üyelik kartı şehirlerarası yolculuklarda, otogar ve terminallerde geçiş kolaylığı sağlamaktadır.

Başkan Akyürek’ in değerlendirmesinde 65 yaş üstü üyelerimizin sokağa çıkma yasağı nedeni ile ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için üyelerinden gelen talepler doğrultusunda üye kartı bastırarak sorun yaşamamalarını sağlayacağını ifade etti.