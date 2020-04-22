Hopa'nın Sugören Mahallesinde Yol genişletildi ve duvar yapıldı

Hopa’nın yeni mahallelerinden Sugören Mahallesinde Caboit Mevkiinde planlanan 790 metre uzunlukta yolun genişletilmesi ve duvar yapımı çalışmasının 650 metrelik kısmı tamamlandı. Kalan 140 metrelik yolun da yapımı devam ediyor.

Hopa Kaymakamlığı tarafından yapımı devam eden yolun yapımına Hopa Belediyesi de eksvatör ve kamyonla destek veriyor. Yolun yapımında kullanılan 600 ton taş 190 seferde Hopa Belediyesinin kamyonları ile taşındı. Yol yapımında kullanılan 330 m3 kumda Kaymakamlık-Belediye ve Sugören Muhtarlığı katkı sağladı.

Yol yapımında çıkan 250 kamyon hafriyatta yine Hopa Belediyesine ait kamyonlar kullanılırken duvar yapımında kullanılan 2.800 torba Çimento da Hopa kaymakamlığı tarafından sağlandı. Yol yapımında işçilik giderleri de Sugören Mahallesi Muhtarlığı tarafından karşılandı.

Yolun tamamlanması ile birlikte ulaşımda ciddi kolaylıklar sağlanacak.