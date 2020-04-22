Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98508
ALTIN
381.854
DOLAR
6.9924
STERLİN
8.6575
EURO
7.6069

Hopa'nın Sugören Mahallesinde Yol genişletildi ve duvar yapıldı

Hopa’da Koronavirüs ile mücadele tüm kurumlar ile hayatın her alanında devam ederken, diğer taraftan yol yapım çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Hopa’nın

Hopa'nın Sugören Mahallesinde Yol genişletildi ve duvar yapıldı

Hopa’da Koronavirüs ile mücadele tüm kurumlar ile hayatın her alanında devam ederken, diğer taraftan yol yapım çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Hopa’nın

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:44
1277 Okunma
Hopa'nın Sugören Mahallesinde Yol genişletildi ve duvar yapıldı

Hopa’nın yeni mahallelerinden Sugören Mahallesinde Caboit Mevkiinde planlanan 790 metre uzunlukta yolun genişletilmesi ve duvar yapımı çalışmasının 650 metrelik kısmı tamamlandı. Kalan 140 metrelik yolun da yapımı devam ediyor.

Hopa Kaymakamlığı tarafından yapımı devam eden yolun yapımına Hopa Belediyesi de eksvatör ve kamyonla destek veriyor. Yolun yapımında kullanılan 600 ton taş 190 seferde Hopa Belediyesinin kamyonları ile taşındı. Yol yapımında kullanılan 330 m3 kumda Kaymakamlık-Belediye ve Sugören Muhtarlığı katkı sağladı.

Yol yapımında çıkan 250 kamyon hafriyatta yine Hopa Belediyesine ait kamyonlar kullanılırken duvar yapımında kullanılan 2.800 torba Çimento da Hopa kaymakamlığı tarafından sağlandı. Yol yapımında işçilik giderleri de Sugören Mahallesi Muhtarlığı tarafından karşılandı.

Yolun tamamlanması ile birlikte ulaşımda ciddi kolaylıklar sağlanacak.

Son Güncelleme: 22.04.2020 13:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs vakalarında son durum: Dünyada ve Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu?
Koronavirüs vakalarında son durum: Dünyada ve Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu?
DSÖ cevap verdi: Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?
DSÖ cevap verdi: Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?
Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyon 490 bini aştı
Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyon 490 bini aştı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim