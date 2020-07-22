HOPA LİMAN BAŞKANI MEREV’E VEDA YEMEĞİ

Hopa Liman Başkanlığı görevinden emekliliğini isteyerek ayrılan Zeki Muammer Merev’e Liman Başkanlığı personeli tarafından veda yemeği verildi.

Zeki Muammer Merev yemek boyunca hayli duygulu anlarda yaşadı. Aslen Rizeli olmasından dolayı Hopa’da çok eskiden bu tarafa gelen güzel dostları olduğunu söyleyen Merev “Hopa’ya tayinim çıktığı zaman sevinerek bu güzide ilçeye geldim.15 aylık görev sürem içinde de hep beraber güzel hizmetleri hayata geçirdik.

Hopa gerçekten Ülkemizin müstesna bir köşesi. Gerek Liman, gerek sınır ilçesi olması ve gerekse Balıkçılık sektörünün yoğun yaşandığı Hopa’da Liman Başkanı ve personeli de elbet yoğun tempo içinde zamanı dolu dolu geçiriyor.

Biz bir aileyiz ve el ele verdiğimiz zaman başaranında beraberinde geldiğini hep birlikte gördük. Hepinize tarafıma gösterdiğiniz saygı ve sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Nezaket gösterip böylesine anlamlı bir veda yemeği vermenizde beni fazlasıyla duygulandırdı ve sevindirdi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Hopa Liman Başkanlığı personeli de başkanlarına çeşitli hediyeler verdi. Gece yaşanan güzel anılar ve hoş sohbetlerin ardından sona ererken, geceye damga vuran da Tulum oldu. Tulum olupta oynamamazlık olmaz diyen Liman Başkanlığı personeli de bol bol horon oynadılar.

Hopa Liman Başkanı Zeki Muammer Merev izin hakkinin dolması ardından Ağustos ayı içinde 42 yıllık meslek hayatına son noktayı da koymuş olacak.