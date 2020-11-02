HOPA, KÜLTÜR SANAT EVİNE SAHİP ÇIKIYOR

HOPA-Kuruluş çalışmalarının tamamlanması ardından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilerek çalışmalara başlayan Hopa Kültür ve Sanat Evi’ne destekler devam ediyor.

Artvin ve İlçe Belediye Başkanları ile Hopa TSO Başkan Osman Akyürek ve Hopa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Küçükali’nin de katıldığı açılış ardından çalışmalarına start veren Hopa Kültür ve Sanat Evi’nde her yaştan vatandaşın ilgi duyacağı sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek Hopa Kültür ve Sanat evini ziyaret ederek, kuruluşta emeği geçenlere teşekkür ederek “Hopa’nın gerçekten ihtiyacı hissedilen bir noksanı tamamladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Hopa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Küçükali’de kuruculara ilçelerine böyle bir Kültür ve Sanat evini kavuşturdukları için teşekkür ederek, çalışmalara kendilerinin ve üyelerinin çocuklarının da katımını sağalama adına destek vereceklerini ifade etti. Küçükali, burada yaptığı değerlendirmede Hopa Belediyesine de bu alanı tahsis ettiği için teşekkür ederek “Sayın Belediye Başkanımıza bir ricamızı daha ilettik. İlçemiz aydın kimliği ile tanınıyor. Gençlerimiz ve bizler ve ailelerimizle gidebileceğimiz bir sinema salonuna ihtiyacımız olduğunu, bu konuda çalışma yapmalarını rica ettim. Sağ olsun ilgi gösterdi ve konuyu öncelikli olarak değerlendireceklerini bildirdi” diye konuştu.

Hopa Kültür ve Sanat Evi kurucuları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlçenin iki güzide Sivil Toplum Örgütü başkanlarına kuruluş çalışmaları sırasında verdikleri maddi ve manevi destekler için teşekkür ettiler.