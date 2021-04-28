HOPA BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ PAZAR YERİNİ DENETLEDİLER.

HOPA- Hopa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler pazar yerleri uygulama yönetmeliği kapsamında İlçede Sundura Mahallesinde kurulan Pazar yerinde denetim yaptı.

Hopa Belediyesi zabıta ekipleri Sundura Mahallesi’nde kurulan ve vatandaşların hizmetinde olan Pazar Yerinde denetim yaptılar. Hopa Belediyesi Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayarak satış yapan tezgâhların yanı sıra geçiş yollarında mal satışı yapan pazarcı esnafı uyarılarak kurallara uymaları istendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ederken pazarcı esnafına Covit-19 kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulunarak vatandaşlara da sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda azami dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundular