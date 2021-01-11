HOPA BELEDİYESİ YILIN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

HOPA- Hopa Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısını vatandaşlara açık olarak Belediye toplantı salonunda yapıldı.

Belediye Başkanı Taner Ekmekçi’nin Başkanlık ettiği toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının ana gündemini ise İmar planına yapılan 600’ün üzerinde itiraz dilekçesinin görüşülmesi oldu.. Belediye Başkanı Ekmekçi yaptığı değerlendirmede Belediye olarak kimseyi mağdur etme diye bir düşüncelerinin olmadığını, İtiraz dilekçelerinin komisyona havale edilmesine karar verildiğini ifade ederek, her itiraz dilekçesinin komisyonda titizlikle inceleneceğini beklediklerini ve incelemenin tamamlanması ardından yeniden Meclis toplantısında görüşerek karar verileceğini ifade etti.

Meclis toplantısında Belediye sınırları dahilinde uygulanacak olan vergi, harç tarifeleri ile bazı gelir kalemlerinin yeni değerleme oranı % 9.11 artırılması oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında gündemdeki diğer konularda görüşülerek kabul edilmesi ardından toplantıda sona erdi.