HOPA BELEDİYESİ ASKIDA FATURA UYGULAMASINA DEVAM EDİYOR

Hopa Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan Askıda Fatura uygulaması devam ediyor.

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Taner Ekmekçi “"Askıda Fatura" uygulaması ile yardımsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz

Başarılı şekilde devam eden kampanyamızla, ödeme güçlüğü çeken dar gelirli ailelerimizin su faturalarını ödeyerek yardım elini uzatan yardımsever vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Kampanyamıza destek vermek isteyen Hemşerilerimiz, Askıda bulunan faturalara Belediyemizin kurumsal web sitesinde bulunan kanalımız üzerinden ulaşabilirler.- https://online.hopa.bel.tr/ebelediye/askida/menu.xhtml.

‪Herkesi kampanyamıza katkı vermeye davet ediyoruz.” dedi.