HOPA BALIKÇI BARINAĞI KİRALAMA BAŞVURULARI BAŞLADI

HOPA-Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “İlimiz Hopa İlçesi Sugören - Çamlıköy mevkiinde yapımı tamamlanan Hopa Balıkçı Barınağının Kiralanması için gerekli izinler alınmıştır. İl Müdürlüğümüzce barınağın kiralama işlemlerine başlanmıştır.

Kiralama işlemleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Balıkçı Barınağı Yönetmeliği ve Balıkçı Barınakları Genelgesi kapsamında yürütülecektir. Mevzuat gereği kiralama işlemi kiralamaya uygun yerel su ürünleri kooperatifine pazarlık usulü ile kiraya verilecek olup kiralama yapılamadığı takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale usulü ile kiralama yoluna gidilecektir.

Barınağı kiralamak isteyen kooperatif ve birliklerin ilan tarihi olan 18.12.2020 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İl Müdürlüğümüze müracaat etmesi önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.