Hollandalı parti lideri Geert Wilders'a Fettah Can'dan tepki

Hollanda'da, İslam karşıtı nefret söylemleriyle tanınan Özgürlük Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders hem ülkesinde hem de dünyada tepkiye neden olan açıklamalarda bulundu.

Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, sosyal medya hesabından fotoğraf ve yazılı hakaret içeren bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada büyük tepki gören Geert Wilders'a, sanatçı Fettah Can haddini şu sözlerle bildirdi: "Sen kimsin ulan ülkemin en büyük makamına terörist diyeceksin y.vşak! Asıl terörist sensin, ruh hastası!"

NE OLMUŞTU?

Hollanda Özgürlük Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

İslam karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Hollandalı Geert Wilders,15 Temmuz darbe girişimini savunup; "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" ifadelerini kullanmıştı.