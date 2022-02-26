Hocalı katliamı Ermenilerin gerçek yüzüdür!

Hocalı Katliamı Nedir, Kaç Kişi Ölmüştür?

Hocalı Katliamında, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azeri siviller Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürüldü.

Hocalı katliamında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 insan öldürülmüş, toplam 487 kişi ise ağır yaralandı. 1275 kişinin ise rehin alındığı olayda 150 kişi ise kayboldu.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak görülüyor.

Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam eden Azerbaycan, uluslararası toplumdan suçluların cezalandırılmasını talep ediyor.

Hocalı Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen kanlı olayların acısı dün gibi hala halkın hafızasında tazedir. Azerbaycan, 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ'ın Hocalı şehrinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen katliamın kurbanlarını anıyor.