Hıyarşembe Nedir, Ne İşe Yarar? Hıyarşembe Nerede Yetişir, Nasıl Kullanılır?

Hıyarşembe bitkisi baklagiller ailesinden gelmektedir. Bu bitkinin diğer şifalı bitkilerden farkı ağaç formunda olmasıdır. Meyvesi ise kahverengi bir görüntüye sahiptir. Hıyarşembe 8-10 metreye kadar uzayabilmektedir. Hıyarşembe meyvesi sağlığa faydaları ile de bilinmektedir.

Hıyarşembe Nedir, Ne İşe yarar?

Hıyarşembe bitkisi tropikal bölgelerde yetişen bir şifalı ağaçtır. İlk olarak Hindistan'da yetişen bu bitki insan sağlığına olan faydalarında sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Hıyarşembe meyvesi, siyaha yakın çok koyu bir kahverengi içerir. İçerisinde çekirdeği vardır. Bunun yanında içerisinde tıp alanında kullanılan bir öz de bulunmaktadır.

Hıyarşembe Nerede Yetişir, Nasıl Kullanılır?

Bu şifalı bitki meyve olarak çiğ bir şekilde de tüketilebilmektedir.

Bunun dışında 1 litrelik bir su içerisine 50 gr hıyarşembe konularak yarım saat demlenip gün içinde 2-3 defa tüketilebilir.

Göz ağrılarında oldukça etkilidir.

Nezle durumunda kullanılabilir.

Böbrek kumunu ve taşını düşürmeye yardımcı olmaktadır.