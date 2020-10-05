HİSARCIKLIOĞLU İLE BAKAN VARANK, ODA VE BORSA BAŞKANLARI İLE BULUŞTU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa’nın Başkanları ile sanal ortamda bir araya gelerek teşvikler ve gündemdeki konulara ilişkin istişarede bulundular.​ Toplantıya katılan Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek gündemle ilgili önemli notlar aldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini belirterek, "Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, yılsonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacaklarını bildirdi.

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nden video konferans yöntemiyle katıldığı TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, özel sektör öncülüğünde büyümenin önemine işaret ederek, Kovid-19 ile mücadele döneminde iş dünyasıyla istişare halinde olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Varank, yatırım teşviklerinde ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, düzenlemeye ilişkin bilgileri verdi.