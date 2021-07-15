Hıncal Uluç yazdı: Bir Lider!.. Bir Halk!.. Ve İki Gazeteci!..

Hıncal Uluç'un yazısı şöyle

15 Temmuz 2016 akşamı, pek çok yaz gecelerini geçirdiğim Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda çok sevdiğim Yeni Türkü'yü izliyordum.

Araya yaklaşmıştık ki, tribünde kıpırdanmalar başladı. İnsanlar ceplerine davranıyor, fısıldaşıyor, bazıları hatta kalkıp gidiyordu..

Ara verilir verilmez dışarıdaki Ercan'ı aradım.. "Bir şeyler oluyor, bir öğren bakalım" dedim.

Az sonra döndü.. "Askerler ihbar almışlar herhalde. Köprüyü tutmuşlar, Avrupa yakasına araç geçirmiyorlarmış" dedi. Dedi ama, pek de öyle olmadı.

İkinci yarı için orkestra yerini aldığında tribünlerde bir avuç seyirci kalmıştı. Derya, "Dışarıda ilginç şeyler oluyor. Konseri burada bitirmeye karar verdik. Geleneksel final parçamızla sizi uğurluyoruz" dedi ve türküsüne girdi.

"Haber düştü devlete de.."

Nerden bilecektik, devlete düşenin haber değil, ateş olduğunu..

Eve kadar çok sakin geldim. Taa Bayrampaşalarda oturan Ercan da az sonra telefon etti. "Yollar rahat. Görünürde bir şey yok.." Oysa vardı.. Ekranın başında oturuyor, CNN'i izliyordum.. Birden Başbakan Binali Yıldırım'ı gördüm.. "Bu bir kalkışma teşebbüsüdür" dedi ve bir daha görünmedi..



Bir "Kalkışma teşebbüsü..

Bir askeri harekât.." 1957'den beri kaç askeri harekât yaşadım ben.

Bilirim.. Arkasında Fetö haini vardı mutlak ve başarıya ulaşırsa, yarın kapkaranlık bir Türkiye'ye uyanacaktık, tabii uyuyabilirsek..

Hainler TRT'yi de ele geçirdiler. CNN dışında tüm haber kanallarının yayınlarını ya kestiler ya kontrol altına aldılar..

Umutlarım iyice azalmıştı ki, alt yazılarında hep gerçek haberleri veren, isyancı hainlere teslim olmayan CNN ekranlarında bir cep telefonunun silik görüntüsü belirledi. Kanalın acar muhabirlerinden Hande Fırat, Marmaris'te tatilde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görüntülü bağlanmıştı.



Lider, o kanalda, bir minik telefonla halka görüntülü hitap ediyor ve "Hep birlikte direneceğiz.

Meydanlara ve en yakın havaalanlarına koşun. Ben şimdi özel uçakla Yeşilköy'e geliyorum. Oranın güvenliğini de siz gidin ve devralın" diyordu.

1957 yılında başladığım meslek hayatımda görmediğim şey kalmamıştı belki ama, ilk defa bir askeri harekâta karşı halkını direnmeye çağıran ve yol gösteren bir lidere şahit oluyordum.



Her şeyi hesapladıklarını sananlar, CNN'i kontrol edemedikleri, o görüntülü yayını engelleyemedikleri için, Lider ile halkının buluşması sağlanmıştı.

"Bu iş burada bitti" dedim, bunca yıllık meslek deneyimimle.. Oturduğum koltuğa uzandım..

Gözümü açtığımda kendimi, pırıl pırıl, "Aydınlık Türkiye"de buldum.



Bir Lider, bir halk ve onları buluşturan iki gazeteci, Türkiye Cumhuriyeti'ne kasteden hainlerin amaçlarına ulaşmalarını engellemişlerdi.

Peki nasıl sağlanmıştı bu "tarihi", daha doğrusu "tarihi değiştiren" buluşma..

Onu da öğrendim yazdım sonra.. İşte bir daha..

***

15 Temmuz gecesinin unutulmaz kahramanlarından biriydi, dostum, kardeşim Erdoğan Aktaş..

O Türkiye Cumhuriyeti'ni yok edecek rezil darbe harekâtı başlar başlamaz, evinden, başında olduğu CNN'e gitmek için fırladı. Köprüler kapatılmıştı.

Patronu Aydın Doğan'ı aradı, ondan teknesini istedi.

Onun teknesiyle karşıya geçti.

Sahilden TEM'deki CNN binasına koştu..



CNN'in hedeflerden biri olacağını deneyimleriyle biliyordu. Arkadaşlarına "Sakin olmaları gerektiğini" söyledi.

"Gelenleri kızdırmayın. Ne derlerse yapın. Kan dökülmesin" dedi.

Kan akmayacak ama yayın devam edecekti.



Nasıl?.

Hemen bodrumda gizli bir ikinci yayın odası hazırlattı. Kablolar çekildi kısa zamanda.. Ana yayın odasına girildiğinde emirlere uyulup o yayın kesilecek ama CNN yayını o yeni odadan devam edecekti.

Düşündükleri aynen oldu ve CNN de basıldığı, ana yayın odasına girildiği ve yayın kestirildiği halde, CNN yayını gizli odadan devam etti. O yayında, Hande Fırat adlı kahraman kadın, cep telefonu ile Marmaris'ten İstanbul'a hareket etmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görüntülü bağlandı ve Cumhurbaşkanı, halkı darbeye karşı direnmeye, havaalanlarına ve meydanlara sahip çıkmaya çağıran o "kader konuşması"nı yaptı.

Sonrası, efsane!.

Cumhuriyet kurtuldu!.



.................

CNN el değiştirdi biliyorsunuz. Doğan gurubundan, Demirören gurubuna geçti.

CNN'de büyük tasfiyeler yapıldı, yapılıyor..

İlk tasfiye oldu, Erdoğan Aktaş..

Hande Fırat zaten, başka görevle CNN'den ayrılmıştı.

Ne tesadüf!.

(Kaynak:sabah.com)



