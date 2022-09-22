Hılton ıstanbul bosphorus’da “beni hep böyle hatırla!- bir belleğin mekanı” Sergisinin açılış töreni gerçekleşti

Hilton Istanbul Bosphorus’un, sanat ve deneyim dolu davetine aralarında uluslararası sanat çevrelerinden Kavachnina Contemporary Kurucu Direktörü ve Küratörü Gala Kavachnina, İspanyol Ressam ve NFT yaratıcısı Salustiano Garcia, Fransız koleksiyoner Isabel Simon, Kazakistan kültür ve sanat camiasından Assel Akhmetzhanova, Aigerim Ospanova, Assel Mukasheva, Venazuela’lı sanatçı Carlos Medina, İstanbul sanat ve cemiyet çevrelerinden Veronica Gündüzlü’nün de olduğu kültür-sanat dünyasından bir çok isim katıldı.

Serginin açılış konuşmasını, sanatçı Berk Kır ve Hilton İstanbul ve Bodrum Bölge otellerden sorumlu İş Geliştirme Direktörü Ferah Diba Yağan yaptı. Hilton İstanbul Bosphorus’un İstanbul’un sosyal ve kültürel yaşantısında 67 yıldır önemli rol oynadığını belirten Yağan, bu vizyonun ileriki yıllara taşınması ve Hilton İstanbul Bosphorus’un bir otelden fazlası olma misyonunun devam etmesi için çalıştıklarını belirtti. Sanatçı Berk Kır ise, serginin içeriğinden bahsederken Hilton İstanbul Bosphorus fotoğraf arşivlerinde bir yolculuğa çıktığını, ve geçmişten gelen fotoğrafları nasıl geleceğe taşıyabileceğini düşündüğünden bahsetti. Sanatçı Berk Kır duygularını; “Sanat tarihi okurken ikonik bir tasarım olarak gördüğüm Hilton İstanbul Bosphorus ile böyle bir proje gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum.” şeklinde ifade etti.

Hilton İstanbul Bosphorus’un bugüne dek biriktirdiği anıları yakından deneyimleyen misafirler, 60’lı yıllarda Hilton İstanbul Bosphorus ile özdeşleşmiş ikramlar, dönemi yansıtan styling ve ince düşünülmüş detaylarla sanat ve keşif dolu özel bir gün geçirdiler.