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Hilmi Güler’den “yağmur suyu” projesi

Ordu’da yağmur suyunun israf edilmesini sağlayan proje hayata geçiriliyor

Güncel 31.01.2021, 17:53
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Hilmi Güler’den “yağmur suyu” projesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kuraklık tehlikesine karşı hazırlamış olduğu “Yağmur Suyu Hasat Projesi” hayata geçiriliyor.
Kısa bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yağmur suyu ve su tüketimiyle ile ilgili çalışmaların yapıldığını kamuoyuyla paylaşan Başkan Güler, şimdi de projenin Ordu’nun imar planına ekletilerek uygulanmaya başlayacağını söyledi.



Yağmur suyu depolarda toplanıp kullanılacak
Türkiye’de olduğu gibi Ordu’nun da içinde bulunduğu kuraklık tehlikesine karşı Ordu’da hayata geçirilecek olan “yağmur suyu hasat sistemi” ile çatılarda toplanan yağmur suyu basit filtreleme ile yer altı ve bodrum katlarında yapılacak depolarda toplanıp ihtiyaç doğrultusunda kullanılacak. Aynı zamanda ilin su ihtiyacının karşılanması için 19 içme suyu göleti inşa edilerek, doğal su rezerv alanları oluşturulup yağmur sularının alıkonulma süreleri artırılması sağlanacak. Böylelikle yeraltı sularının beslenmesine de imkân verilecek.
Hayata geçirilecek olan bu proje meclis kararıyla yeni yapılacak olan yapıların imar planına ekletilerek Ordu genelinde zorunlu hale getirildi.



Yeni yapılarda zorunlu
Başkan Güler, yaptığı açıklamada, sadece Ordu’da değil, tüm Türkiye’de şu an da en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesinin su olduğuna dikkat çekti. Bu amaçla yağmur suyu hasat sistemi adı altında bir proje geliştirdiklerini belirten Başkan Güler, “Bu proje ile yağan yağmuru doğrudan doğruya kanalizasyon hatlarına bağlamadan kendimiz çatılarda toplayarak aşağı indiriyoruz.


Eski sarnıç sisteminin modern uygulamasını gerçekleştiriyoruz. İkinci olarak da evlerde ve ibadethanelerde kullanılan suların ayrılarak bahçe sulamasında kullanılmasını sağlayacağız. Üçüncüsü de yağan yağmurun yatağı dere yataklarıdır. Bundan dolayı seller meydana gelebiliyor. Bunun doğrudan doğruya denize gitmesini engelleyecek gölet sistemini de oluşturduk. Göletler yapılırken yerlerin istimlak edilmesi gerekiyor. Bu şekilde yapıldığında tarım alanları ziyan etmiş olunuyor. Bizde bu anlamda doğal yatakları genişleterek ve derinleştirerek suyu daha fazla tutma imkânı sağlayacağız. Ordu’da 25 adet gölette bu uygulamayı yaptık ve bu bize 250 bin metreküplük bir rezerv oluşturdu. Amacımız buradaki ırmaklarda 250-300 kadar göleti yaparak hem hayvanların sulanması hem de içme suyu ihtiyacının için rezerv oluşturması olacak. Bu şekilde şehri hem betona boğmuyoruz hem de toprak ziyan etmiyoruz” dedi.
Ordu’nun imar planında bu projeyi zorunlu hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Güler, “Meclis kararıyla Ordu’nun imar planında bunu uygulamayı mecburi hale getirdik. Ordu’nun 19 ilçesinde bunu uygulayacağız. Meclis kararı alındığı için bundan sonraki süreçte mühendislerimiz, mimarlarımız bu projeyi göz önüne alacaklar” diye konuştu.

#Ordu #hilmi güler
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