HİLMİ GÜLER TEBDİLİ KIYAFET KONTROLE ÇIKTI KİMSE TANIYAMADI

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ordu’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tebdili kıyafetle ilçeleri gezdi. Sivil plakalı bir araçla ilk gün 19 ilçenin 11’ini gezen Güler, yüzünde maske ile kanunen açık olan iş yerlerini inceledi.

YETKİLİLER CEZA YAZMAK İÇİN DURDURDU

Esnafın tanıyamadığı Güler, bir ara kendisini tanımayan görevliler tarafından durdurularak ceza yazılmak istendi. Güler, yüzündeki maskeyi indirip kendini tanıtınca ceza yemekten kurtuldu. Esnaf ve görevlilerle sohbet eden Güler, ilçelerde verdiği talimatların uygulanıp uygulanmadığını da yerinde denetledi.

Güler, “Vatandaşlarımızın durumunu yerinde görmek, verdiğim talimatların uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve belediyelerimizin çalışmalarını incelemek için kimseye haber vermeden Ünye’den Korgan’a, Gürgentepe’den Ulubey’e 11 ilçemizde bugün tek başıma tebdili kıyafet gezdim. Bu arada emniyet güçlerimiz görevlerini çok iyi yapıyorlar. Az kalsın bana bile ceza yazıyorlardı. 11 ilçemizin tamamında da sokağa çıkma yasağının büyük bir hassasiyetle yerine getirildiğini gördüm. Bunun için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.