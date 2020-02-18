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Hileli gıda üreten 74 firmaya ceza yağdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuar incelemesi sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan firmaları ifşa etti.

Hileli gıda üreten 74 firmaya ceza yağdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuar incelemesi sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan firmaları ifşa etti.

18 Şubat 2020 Salı 10:46
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Hileli gıda üreten 74 firmaya ceza yağdı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti. Hileli ürünler arasında, alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve çay gıda maddeleri bulunmakta. 

İFŞA LİSTE YAYINLANDI

Bu yıl ikinci defa kamuoyuna taklit ve tağşiş yapan firmalar ile ürünleri ilan edilmiş oldu. Duyuruyla toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün kamuoyunun bilgisine paylaşıldı. Bu ürünlerden 69 parti ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 30 parti ürün ise ilaç etken maddesi tespit edildiği için kamuoyu ile paylaşıldı. Bu günkü paylaşımın ardından 2012'den bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

EN ÇOK UYGUNSUZLUK ET ÜRÜNLERİNDE 

Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı. Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu.

SÜT ÜRÜNLERİNDE 17 FİRMA

Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren 17 firmaya ait 19 parti ürün de ilan edilirken, takviye edici gıda ve enerji içeceklerini kapsayan özel beslenme amaçlı gıda ürünleri kapsamında ise 10 firmanın 16 parti ürünü kamuoyu ile paylaşıldı.

 

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