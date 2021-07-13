Hilal Altınbilek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Metin Hara ile aşk yaşadığı iddiası doğru mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek'in Metin Hara ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada Hara'nın eski sevgilisi Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetiliyordu.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?



11 Şubat 1991 yılında İzmir'de Kosova kökenli bir ailede dünyaya gelen Hilal Altınbilek ilkokuldan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı.

Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil karakterini canlandırdı.

Hilal Altınbilek, 2018 yılından itibaren Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırıyor.

Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.