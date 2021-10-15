HighGenic markası ile Beautyİstanbul’a damga vuran 1K Kimya büyümeye devam ediyor

Fuar, geniş ürün yelpazeleri için en uygun muhataplarla buluşmak isteyen 400’ün üzerinde fuar katılımcısı firmaya ev sahipliği yaptı. Beauty Istanbul, dünya çapında kozmetik sektöründeki en son gelişmeleri sergiliyor: 8000’in üzerinde profesyonel ziyaretçiye yönelik trendlerin yer aldığı fuarda, yenilikler, akıllı üretim, ham maddeler, formülasyonlar ve ambalaj tasarımları sergilendi. Fuar, kıtalar arasındaki merkezi konumuyla Kafkasya ve Orta Asya, Balkanlar, Sahra Altı Afrika, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Balkanlar ve Körfez ülkelerinden hem katılımcı hem de ziyaretçiler için mevcut olan olanakları artırıyor. Ayrıca, dünyanın çeşitli bölgelerinden 1000 hosted buyer, yeni ve sağlam iş ortaklıkları kurmak amacıyla sayısız fırsat sunmak için BEAUTYISTANBUL’a katılıyor.

Başarılı iş kadını Sevginar Baştekin tarafından kurulan ve HighGenic® markası altında geliştirdiği ve ürettiği özgün ve yenilikçi ürünlerini tüketiciyle buluşturan 1K Kimya A.Ş. fuarın önemli katılımcıları arasında yerini aldı. Öz sermayesiyle kurulmuş %100 yerli bir şirket olan 1K Kimya kurulduğu 2010 yılından bu yana, milyonların tercih ettiği bir marka olmayı başardı.

Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş, 1K Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Sevginar Baştekin ve 1K Kimya Genel müdürü Özcan Baştekin'i Beautyİstanul Fuarındaki standında ziyaret etti.

“Akıllı Temizlik” ve “Temizlik Doktorum®” sloganlarını yeni ürün tasarlarken ana rehber olarak gören 1K Kimya A.Ş., temizliği kolaylaştıran ve keyifli hale getiren çok fonksiyonlu, yeni ve farklı ürünler geliştirmektedir. Ürünlerimizin serüveni laboratuvar ortamında başlayarak, tonajlı üretim hatlarımızda üretilip, nihai tüketicilerimizin kullanımına sunulana kadar devam eder. Bugüne kadar markamıza ve ürünlerimize gösterilen teveccüh; bunun sonucu olarak da takip eden değil, takip edilen lider bir marka olabilmek en büyük gurur kaynağımız olmuştur.



Kimyager Sevginar Baştekin, aynı zamanda Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 1K Kimya’da, bilgi birikimini ve tecrübesini, yönetimindeki Ar-Ge ekibiyle birlikte HighGenic® markası altında geliştirip, tüketicilerin kullanımına sunduğu “Silikonlu Temizleyici”, “Sirkelim Vegan Sirkeli Temizleyici”, “Aktif Köpük Serisi”, “Derz Temizleyici”, ilk yerli “Profesyonel Leke Çıkarıcılar”, özel tasarım “Fırçalı Leke Çıkarıcı”, “Leke Çıkarma Mendili” gibi özgün ürünler ve bu ürünlerde yaptığı sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile, HighGenic® markasını milyonların tercihi ettiği bir marka haline getirmiştir.





Özel ve Genel Temizlik Ürünleri, Çok Amaçlı Temizleyiciler, Hijyen Ürünleri, Yüzey Temizleyiciler, Endüstriyel Ürünler, Profesyonel Leke Çıkarıcılar, Oda ve Ortam Kokuları, Oto Bakım Ürünleri, Kişisel Temizlik ve Bakım Ürünleri kategorilerinde ürettiğimiz 50’den fazla (yaklaşık 150 çeşit ve ölçüde) türdeki evsel ve endüstriyel ürünümüz, halihazırda Discount (indirimli) marketlerde, ulusal ve yerel zincir marketlerin raflarında sürekli ve /veya insert ürünü olarak yer almaktadır. Tamamıyla yüksek teknoloji otomasyon sistemleri ile donatılmış fabrikamızda ürettiğimiz ürünler, halihazırda 81 ilde 18.000’den fazla alt noktada satılmakta ve nihai tüketiciye ulaşmaktadır. İhracat pazarında da emin adımlarla yürüyen şirketimiz, 20’den fazla ülkede distribütörlük sistemi ile büyümeye devam etmektedir.

Orta vadede gerçekleştirmeyi planladığımız stratejik hedeflerimiz arasında; ulusal piyasada elde ettiğimiz başarıyı arttırarak sürdürmek, diğer taraftan da HighGenic® markasını uluslararası bir marka haline dönüştürmek, yıllık ciromuz içerisinde en az %50’si kadar ihracat geliri elde etmek konularında çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Sevginar Baştekin Kimdir?

Kimyager Sevginar BAŞTEKİN, birincilikle kazandığı İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu. Profesyonel iş hayatına, biyokimya alanında Biruni Laboratuvarları’nda 1989 yılında başladı. 1993 yılında Diasis Diagnostik Sistemler şirketine katıldı ve Üretim Müdürü olarak 4 yıl boyunca çalıştı. Bu esnada diagnostik üretimi ile ilgili Almanya’da eğitim gördü.

2000 yılında Ar-Ge’sini, tasarımlarını ve üretimini kendi yaptığı ürünlerle temizlik sektörüne adım attı. Uzun süreli laboratuvar çalışmaları sonucunda, Türkiye’de henüz leke çıkarıcı ürünler bulunmazken, kendi oluşturduğu özel formüller ile tüketicileri “Profesyonel Leke Çıkarıcılar”, “Leke Çıkarma Mendilleri”, “Roll-on Leke Çıkarıcı” gibi yenilikçi ürünlerle tanıştırdı. Tasarladığı bir ürünle 2004 yılında Chicago’da katılmış olduğu Private Label (PLMA) fuarında “yenilik ve tasarım birinciliği” ödülü aldı.

2010 yılında eşi Özcan BAŞTEKİN ile 1K Kimya’yı kurdu. Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 1K Kimya A.Ş.’de, bilgi birikimini ve tecrübesini yönetimindeki AR-GE ekibiyle birlikte kullanarak, HighGenic markası ile yenilikçi temizlik ürünleri üretimine başladı. HighGenic® markası ile Silikonlu Temizleyici, Sirkelim®- Vegan Sirkeli Temizleyici, Köpük Fırın Mangal Temizleyici bir çok ürünü Türkiye tüketicisi ile tanıştırdı. Özgün, yenilikçi, tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ürün tasarımları ile bugüne kadar 200'den fazla ürünün formülünü geliştiren BAŞTEKİN; HighGenic markasının binlerce eve girmesini sağlayan Silikonlu Temizleyici’nin de mucididir. Silikonlu Temizleyici, yüksek performansı ve tüketicilerden gelen yoğun talep üzerine, market raflarında yeni bir kategori açmıştır. Marketing Türkiye Dergisi ve Wizsight Araştırma işbirliğiyle gerçekleşen “2017’nin En Yenilikçi Ürünleri” araştırmasında, temizlik ürünleri kategorisinde HighGenic Silikonlu Temizleyici, dev markalar arasından sıyrılarak ‘’Yılın En Yenilikçi Ürünü’’ seçilmiştir.

Garanti Bankası'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist dergisi iş birliğiyle 11. kez düzenlediği “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” yarışmasında, 2017 yılının Kadın Girişimcisi seçilen Sevginar BAŞTEKİN, evli ve 2 çocuk annesidir. 1K Kimya A.Ş.’deki YKB görevini sürdürmeye devam ederken bir yandan da kimyager olarak Ar-Ge departmanının başında, HighGenic markalı yeni ürünler ve formüller geliştirmeye devam etmektedir.