Hıdırellez nedir, ne anlama geliyor? 2022 Hıdırellez ne zaman, hangi gün?

Kış aylarının bitip, yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen Hıdırellez Bayramı, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar gibi bölgelerde çeşitli şekillerde kutlanıyor. Bugüne ayrıca Hızır Günü de deniyor. İşte, Hıdırellez hakkında detaylar...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Miladi takvime göre 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır.



2022 yılı Hıdırellez Bayramı 5 - 6 Mayıs günleri arasında kutlanıyor olacak.

HIDIRELLEZ NEDİR, NE DEMEK?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülerek çeşitli ritüellerle kutlanır.