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"Rasim Ozan Kütahyalı'yı programa çıkararak hata yaptınız"
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Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye: Şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yaptınız

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönüşü nedeniyle Beyaz TV'ye tepki gösterdi. Bunu bir 'hata' olarak niteleyen Türkoğlu, Kütahyalı için de "Şeref yoksunu" ifadesini kullandı.

Güncel 16.09.2020, 09:10 16.09.2020, 09:12
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Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye: Şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yaptınız

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Boşnaklara yönelik hakaret içerikli söylemde bulunduğu için tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ekranlarına dönüşüne tepki gösterdi.

Türkoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

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