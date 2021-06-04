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Hidayet Karaca kimdir? Şike devasında cezaya çarptırılan Hidayet karaca nereli?
Hidayet Karaca (d. 18 Ağustos 1963; Çankırı), Samanyolu Yayın Grubu genel müdürü ve program sunucusu görevini yürütüyordu.
Güncel 04.06.2021, 13:09
18 Ağustos 1963 tarihinde Çankırı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine bölümünü kazandı ve aynı üniversitede master programını bitirdi.
Celal Bayar Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. İzmir'de Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi olarak çalıştı. Ege Bölgesi Temsilciliğinden sonra, iki yıl aynı gazetenin Ankara Temsilciliğini yaptı. Şu an; Uluslararası yayın yapan (STV) Samanyolu Televizyonu'nun 1999'dan beri Genel koordinatörü olarak görevine devam etmektedir. Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi, Televizyon Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.Hidayet Karaca, evli ve iki çocuk babasıdır.
Hakkında Açılan Dava
Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya futbolda şike kumpası davasında 1406 yıl hapis cezası verildi.
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.
FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'a bin 972 yıl hapis cezası verildi.
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.