Hibrit Savaş Nedir?

Hibrit Savaş, siyasi savaşı kullanan ve konvansiyonel savaşı, düzensiz savaşı ve siber savaşı yalan haberler, diplomasi, hukuk ve dış seçim müdahalesi gibi diğer etkili yöntemlerle sentezleyen bir askeri stratejidir. Saldıran taraf, kinetik operasyonları yıkıcı çabalarla birleştirerek, atıf veya intikamdan kaçınmayı amaçlar. Hibrit savaş, son derece uyarlanabilir ve dirençli bir yanıt gerektiren savaş alanının esnek ve karmaşık dinamiklerini tanımlamak için kullanılabilir.