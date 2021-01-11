HES kodu nasıl alınır, İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?

Farklı yöntemlerle alınabilen HES kodu birçok alanda zorunlu hale gelmişti. Bu alanlardan biri de toplu ulaşım oldu. Kodun eşleştirmesini tamamlamayan kişiler 15 Ocak’tan itibaren İstanbul’da toplu ulaşıma binemeyecek. Peki, bu kod nasıl alınıyor ve eşleştirme nasıl yapılıyor?

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirerek buradan gerekli işlemleri takip edebilir ve kodunuzu alabilirsiniz.

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

E DEVLET HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME (TANIMLAMA) NASIL YAPILIR?

Temaslı kişilerin toplu ulaşımı kullanmalarını önleyebilmek amacıyla İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi yapılması gerekiyor. Bu kapsamda ilk etapta HES kodu olmayan kişilerin HES kodlarını almaları gerekiyor.

HES KODU ALMA İÇİN TIKLAYINIZ…

HES kodu olan kişilerinse “kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” adresine girerek buraya TC kimlik numaralarını, adlarını, soyadlarını, doğum tarihlerini, mail adreslerini, kart numaralarını, telefon numaralarını ve HES kodlarını girmeleri gerekiyor.

Ardından doğrulama kodunu da girerek, altta bulunan kutucukları işaretleyerek kaydet seçeneğini kullanmaları gerekiyor.

Herhangi bir sorun ile karşılaşan kişiler yardım almak amacıyla ALO 153 Beyaz Masa’dan destek alabilecekler.

KART TANIMLAMA ADRESİ İÇİN TIKLAYINIZ...