Herkesin merak ettiği konu bu; "Normalleşme plan takvimi belli oldu mu?"

Normalleşme takvimi, koronavirüs salgının kontrol altına alınması vaka ve ölüm oranlarının azalması ile birlikte vatandaşların gündeminde. Normalleşme adımlarıyla ilgili tek resmi açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte resmi olarak açıklanan normalleşme adımları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "NORMALLEŞME" AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor" dedi.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONA ERDİ

Açıklamalarında milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velilerin merak ettiği konuya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının eylül ayında başlayacağını açıkladı.

60 BİN MAHKUMUN İZİNLERİ 2 AY UZATILDI

Erdoğan, "Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor." diye konuştu.

BAZI CAMİLERDE ÖĞLEN NAMAZI KILINABİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabi ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz." ifadelerini kullandı. 15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabi ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.

"VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ülkenin ortak değerlerini istismar ederek foyaları birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakta kalmayacak aynı zamanda bu hastalıklı siyasetçilerden kurtulacaktır. Bu vesile ile bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek grubu çalışanlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tüm sağlıkçı ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

"YENİ DÖNEME KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT DİYORUZ"

Bu haftaki kabine toplantısının en önemli konusu koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerdir. Fiziki mesafeye riayet, gıda, kamu güvenliği ve temizliği ve salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Küresel düzeyde etkili olan tehdidin ortadan kalkması, sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük hayatı durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemeliyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.

"BAZI TEDBİRLERİ SERT BİR ŞEKİLDE UYGULAYABİLİRİZ"

Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde tedbir, teşhis, tedavi konusunda ciddi birikime sahip olduk. Hasta, ölüm oranımızın düşüklüğü, vakaların yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz, yenilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip ediliyor. Artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Her gün şeffaf şekilde paylaşılan veriler oranların yatay şekille geçtiğini gösteriyor. Normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağı inerek sıfırlanmasıyla mümkündür. Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa bazı tedbirleri çok daha sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.

"NORMALLEŞMEYİ ADIM ADIM HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uyulmasını tekrar tekrar rica ediyorum. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar ortaya çıkartabildiği bu süreci kendimizin ve evlatlarımızın güvenli geleceği için hep birlikte sahiplenmeliyiz.Cumhurbaşkanı Yardımcılığımızın koordinasyonuyla ve Sağlık Bakanlığı ve kurumlarımızla işbirliğinde normalleşmeyi adım adım hayata geçiriyoruz.

"SABIR VE ANLAYIŞLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

1 haftalık dönemde bazı illerimizdeki küçük sıkıntılar dışında uygulamanın sorunsuz yürüdüğünü görüyoruz. Bir önceki hafta şehirlerarası giriş çıkış yasağını kaldırdığımız 7 ilimize, geçtiğimiz hafta 9 ilimizi ilave etmiştik. Halen 15 ilimizde Cumartesi gününden beri devam eden ve yarın gece sona erecek olan sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum.

"ÇAY HASADI İÇİN KARADENİZ'E GİDEBİLECEKLER"

Çay hasadı için Karadeniz'e gitmek isteyen vatandaşlarımız yarın gece sokağa çıkma sınırlandırılmasının bitişiyle gidebileceklerdir. Tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret faaliyetleriyle ilgili her hususta vatandaşlarımıza kolaylık gösteriyor destek veriyoruz.

"10 MİLYON VATANDAŞIMIZA 11,5 MİLYAR TL DESTEK"

Salgın döneminde alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Sosyal koruma kalkanı ile yaklaşık 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Yine kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteği ile 4,5 milyonu aşkın vatandaşımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

"DESTEK PROGRAMLARI FİİLEN UYGULANMAKTADIR"

Sanayicimize sigorta priminden, krediye kadar pek çok destek veriyoruz. Türkiye'nin destek programları kağıt üzerinde değil fiilen gerçekleşen uygulamalardan oluşuyor. Bilim Kurulumuzun hassasiyetleri çerçevesinde normalleşme takvimini gelişmelere göre sürdüreceğiz.

"YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK"

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

"YAŞLILARIMIZA HER TÜRLÜ İHTİMAMI GÖSTERİYORUZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu." dedi.

"Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurallara riayet ederek gösterdikleri sabır ve fedakarlık için vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

"NORMALLEŞME ADIMLARI 10 MART ÖNCESİ GİBİ ALGILANMAMALI"

"Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek durumundayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 300'ündeki karantina uygulaması sona ererken, 112'sinde devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız giderek azalıyor." ifadelerini kullandı

"TAMAMEN ESKİ GÜNLERE GERİ DÖNMÜYORUZ"

"Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz." diyen Erdoğan, "Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL KORUMA KALKANINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu." dedi.

"Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceklerini söyledi.

Erdoğan, "Türkiye'nin salgın krizini yönetmedeki başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır." açıklamasında bulundu.

"9 İLDE DAHA GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI KALDIRILDI"

Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını söyledi.

İlk kısıtlamalar 30 büyükşehir ve Zonguldak'a getirilmişti. Daha sonra bu sayı 24'e şimdi de 15'e düşürüldü.

"YAŞLILARIMIZIN EVDE BAKIMINI SAĞLIYORUZ"

Türkiye'de kamuya ait huzur evlerinde hayatlarını sürdüren 27 bin üzerimizdeki vatandaşımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak yaşlılarımıza ilave destek sağladık. Sağlık hizmetlerimizden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın bakımlarını evde sağlıyoruz.5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza Vefa Sosyal Destek gruplarınca hizmet götürdük. Bu vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtımına kadar pekçok hizmet verildi. Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere 146 bin Vefa Sosyal Destek grubu kardeşimizin her birine milletim adına teşekkür ediyorum.

"BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRAYI BULDU"

Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer belediyelerde Vefa Sosyal Destek Yardımı'na örnek bir dayanışma sergilediler. Bizbize Yeteriz Kampanyamızda yaklaşık 2 milyar lirayı bulmuştur. Ramazan ayı sonu itibarıyla bitecek kampanyamıza bağışlarınızın sürmesini bekliyoruz. Kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılık işleriyle bağlantılı faaliyetlere zaten hiç ara vermemiştik. Hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla iştigal edenlerin, veterinerlerin, mevsimlik tarım işçilerin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Şehirlerde yaşayanların evcil hayvanlarını gezdirebilmelerine, sokak hayvanlarını besleyebilmelerine imkan sağladık.

"KURALLARA RİAYET EDEREK YENİ BİR DÖNEME GİRDİK"

Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan 2 ay geçti. Salgının küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir süreci yaşıyoruz. 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başladık. Dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ettirerek devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik.

"300 YERLEŞİM BİRİMİNDE KARANTİNA UYGULAMASI SONA ERDİ"

Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında yeni başlıyor. Maske kullanım, fiziki mesafeyi koruma, temizliye riayete uygun yeni düzene girmemiz gerekene işaret ediyor bize bu tablo. Vatandaşlarımız normalleşmeyi kesinlikle 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. 300 karantina uygulaması sona erdi 112'sinde devam ediyor. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan bir araya gelen enfekte olaylarında zincirleme olarak yüzlerce, binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor.

"MASKESİZ ASLA EVİN DIŞINA ADIM ATMAYACAĞIZ"

Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde her yerde fiziki mesafeyi koruyacağız. Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup hayatı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı temizlik yapacağız. Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir şekilde yürüteceğiz.

"SSK VE BAĞ-KUR'A ÖDENİLEN MİKTAR 40 MİLYAR LİRAYI BULDU"

Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabileceklerini evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayici, iş dünyamıza şartlarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içerisindeyiz. 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu.Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı konuma getirmeyi hedefliyoruz. Süratle geliştirdiğimiz programlarla çalışma, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

"11'İ KANSER OLMAK ÜZERE 43 KRİTİK İLACI ÖDEME KAPSAMINA ALDIK"

Tamamen Türkiye'ye mahsus bir model olan genel sağlık sigortası sistemimizin önemini bu süreçte hep birlikte çok daha iyi gördük. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanın dahi aylık 88 lira gibi herkesin gücünün yeteceği meblağ ile dahil olduğu bu sistem pek çok ülke tarafından yakın takibe alınmıştır.Özel sağlık kuruluşlarının da makul katkılarla sisteme dahil olması ülkemize mahsus bir uygulamadır. Salgın döneminde tedavi yönteminde, ilaçlarıyla 11 kanser olmak üzere 43 kritik ilacı ödeme kapsamına alarak vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üstünde tuttuğumuzu gösterdik.

"KURUM VE İŞLETMELERİMİZ BU REHBERE GÖRE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK"

Bu vesile ile 11-17 Mayıs Sosyal Güvenlik Kurumu Haftası dolayısıyla tüm çalışanlarına gayret ve emekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır. Ülkemizin sağlık hizmetlerinde yakın dönemde dünyanın önde gelen markalarından biri haline gelmesine bu tablo katkı sağlayacaktır.Normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığımız her sektörde bu adımların nasıl, hangi aşamalara göre ne şekilde atılacağıyla ilgili rehberler hazırladı. Kurumlarımız, işletmelerimiz bu rehbere göre faaliyetlerini yürütecektir. Ülkemizin dün tamamında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini görmekten memnuniyet duyduk.

KISITLAMANIN DEVAM ETTİĞİ İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

KISITLAMANIN SONA ERDİĞİ İLLER

Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla

"MASKE SATIŞLARINDA ÜST SINIR 1 LİRA OLARAK BELİRLENDİ"

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye ürünlerinin satıldığı yerler bugün itibarıyla faaliyete başladı. Bu işletmelerimizden maske, fiziki mesafe, temizlik başta olmak üzere belirlenen kurallara riayet ederek halkımıza hizmet vermelerini bekliyoruz. Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal çalışma düzenine sağlıyoruz. 450 milyon cerrahi maskeyi, çeşitli yöntemlerle çalışanlarımıza ulaştırdık. Maske satışlarını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırda serbest bıraktık.

"ÜÇÜNCÜ FAZ NAKİT DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI"

Yıkanabilir bez maske standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK işbirliği ile belirlendi. Bunlar içinde bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek. Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırarak 20 Mayıs'a kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik üçüncü faz nakit desteği ödemeler başladı. Bu kapsamda 900 bin kişiyi buldu. Sadece Ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aktardık.

"YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 3 LİRA 40 KURUŞ OLARAK BELİRLENDİ"

Geçtiğimiz yıl ÇAY-KUR yaş çay alımını 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar ödeme yapılmıştı. Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir. Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır.

NORMALLEŞME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Sosyal medyada sohbet platformlarında dolaşan "Normalleşme Planı" başlıklı PDF dosyasının doğru olmadığı, böyle bir planın açıklanmadığı öğrenildi