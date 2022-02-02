Herkesin Konuştuğu İrem Ay olayı nedir? Berkay Saner kimdir?

İREM AY KİMDİR?

Dijital içerik platformundan yayınlanan bir programda yarışmacı olan Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay sosyal medyada yaptığı şiddet gördüğü yönündeki paylaşımlar sonrasında merak edildi. İrem Ay Berkay Saner ile evlenmiştir. İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay isimli kadın, 4 yılını birlikte paylaştığı eski eşi Berkay S.'nin kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇIĞLIĞI

İrem Ay, yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle ifade etti:



* Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine.

* Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak Yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi.



Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, İrem'e destek mesajları atarken Berkay S.'ye tepki gösterdi. Ayrıca İrem'in kız kardeşi Dilan Ay, "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.