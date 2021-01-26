Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı hangi şehir daha kalabalık olacaktı? İşte sıralama

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Türkiye'de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı Türkiye'nin en çok nüfus yoğunluğu olan şehirler çok farklı olacaktı.

Bir çok nedenlerle iç göçler git gide artarken, geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Türkiye`de yaşayanlar doğdukları kentte kalmış olsaydı;

Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti olacaktı. Bugün ülkenin en kalabalık şehri olan megakent İstanbul'un nüfusu ise, sadece 2 milyon 558 bin olacaktı.

Türkiye'nin en kalabalık kenti Şanlıurfa olacaktı

TÜİK verilerine göre, 2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti olurken

Onu 2 milyon 603 bin 448 kişi ile Konya,

2 milyon 558 bin 75 nüfusu ile megakent İstanbul izleyecekti.

Diyarbakır 2 milyon 294 bin 58 kişi ile dördüncü,

Ankara 2 milyon 16 bin 454 kişi ile beşinci,

İzmir 1 milyon 976 bin 581 nüfusla altıncı kalabalık kent durumunda bulunacaktı.

1 milyon 976 bin 178 kişi ile yedinci sırada Samsun,

1 milyon 950 bin 281 kişiyle sekizinci sırada Sivas olurken,

1 milyon 893 bin 946 nüfusla Erzurum dokuzuncu şehir

Bursa ise 1 milyon 826 bin 285 kişi ile onuncu sırada olacaktı.