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Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

TÜİK, son zamanların en ilginç araştırmasına imza attı. Hiç merak ettiniz mi? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte TÜİK'in araştırmasına göre, Türkiye'de iç göçler yaşanmasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

Güncel 14.02.2022, 17:39
Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'nin en Kalabalık şehri 15 milyon 840 bin 900 kişiyle İstanbul oldu ancak herkes memleketinde yaşasa bu durum değişecekti.

EN KALABALIK İL ŞANLIURFA

Herkes memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık ili 2 milyon 972 bin 950 nüfusla Şanlıurfa olacaktı. Şanlıurfa'yı 2 milyon 644 bin 753 nüfus ile Konya takip edecekti. İstanbul ise Türkiye’nin en kalabalık 3'üncü şehri olacak ve kentte 2 milyon 596 bin 830 kişi yaşayacaktı.

BAŞKENT  5'İNCİ, İZMİR 8'İNCİ SIRADA

Ankara 2 milyon 43 bin 873 nüfusuyla 5'inci sırada, İzmir ise 1 milyon 970 bin 772 kişiyle 8. sırada yer alacaktı.

İŞTE HERKES KENDİ MEMLEKETİNDE YAŞASA EN KALABALIK 30 İL VE NÜFUSLARI

1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950
2- Konya / 2 milyon 644 bin 753
3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830
4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540
5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873
6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603
7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864
8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772
9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767
10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659
11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849
12- Adana / 1 milyon 805 bin 860
13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544
14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620
15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822
16- Van / 1 milyon 613 bin 293
17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687
18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239
19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413
20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438
21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623
22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821
23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948
24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36
25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277
26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943
27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320
28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538
29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893
30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280

#şehir #NÜFUS #TÜİK
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