Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'nin en Kalabalık şehri 15 milyon 840 bin 900 kişiyle İstanbul oldu ancak herkes memleketinde yaşasa bu durum değişecekti.

EN KALABALIK İL ŞANLIURFA

Herkes memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık ili 2 milyon 972 bin 950 nüfusla Şanlıurfa olacaktı. Şanlıurfa'yı 2 milyon 644 bin 753 nüfus ile Konya takip edecekti. İstanbul ise Türkiye’nin en kalabalık 3'üncü şehri olacak ve kentte 2 milyon 596 bin 830 kişi yaşayacaktı.

BAŞKENT 5'İNCİ, İZMİR 8'İNCİ SIRADA

Ankara 2 milyon 43 bin 873 nüfusuyla 5'inci sırada, İzmir ise 1 milyon 970 bin 772 kişiyle 8. sırada yer alacaktı.

İŞTE HERKES KENDİ MEMLEKETİNDE YAŞASA EN KALABALIK 30 İL VE NÜFUSLARI

1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950

2- Konya / 2 milyon 644 bin 753

3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830

4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540

5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873

6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603

7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864

8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772

9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767

10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659

11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849

12- Adana / 1 milyon 805 bin 860

13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544

14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620

15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822

16- Van / 1 milyon 613 bin 293

17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687

18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239

19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413

20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438

21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623

22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821

23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948

24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36

25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277

26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943

27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320

28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538

29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893

30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280