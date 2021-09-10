"Her şey kurgu mu?" MasterChef'te jüri, yarışmacıların yapmadığı hatayı yaptı!

MasterChef Türkiye 2021 reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlandığı her akşam ilgiyle takip edilen yarışmada her gün ya yarışmacılar ya da jüri üyeleri hakkında korkunç iddialar atılıyor. Son olarak MasterClass için baklava yapılan programda tartışma yaratan bir iddia ortaya atıldı.

İddiayı ortaya atan ise sosyal medya fenomeni Ata Benli oldu.

İzleyicileri şaşkınlığa uğratan iddia sonrası MasterChef'e yoğun bir tepki geldi. Programın yayınlanan son bölümünde baklava ile ilgili masterclass verilmişti.

Somer Siviroğlu tarafından hazırlanan baklava örnek olarak gösterilmiş, baklava hakkındaki püf noktalar yarışmacılara aktarılmıştı. Ancak sosyal medya fenomeni Ata Benli, yayınladığı son videoda bu bölümle ilgili büyük ses getirecek bir iddia ortaya attı.

SOMER ŞEF FENA YAKALANDI!

Ata Benli yayınladığı videoda Somer Şef'in baklavayı istediği gibi yapamadığı bu yüzden stüdyoya dışardan baklava getirildiğini iddia etti. Buna kanıt olarak da Somer Şef'in fırına attığı baklava dilimlerinin sayısını gösterdi. Pişmeden önce ve piştikten sonra baklavanın sayısı birbirini tutmayınca da Somer Şef yakalandı.

Yarışmanın tutkunlarını şaşırtan bu iddia sonrası program ile ilgili şüpheler de arttı. Bu hileye başvurulan programda her türlü hile ve kurgunun olabileceğiniz dile getiren sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

Ata Benli'nin yayınladığı bu videoda, Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından Hamza Mercimek ile ilgili de oldukça ilginç ve çarpıcı bir detayda paylaşıldı. Masterchef Hamza'nın, eski Masterchef yarışmacılarından Murat Özdemir'in menajeri olduğu ortaya çıkarıldı.