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Her İnsan Güvende Olmak İster!

Ülkemizde Özel Güvenlik Hizmeti hızla büyüyen ve bununla beraber gelişen bir hizmet sektörü olmaya devam ediyor. Bunun öncelikli sebebi insanlarımızın gelişen ve değişen toplumsal yapıda kendini ve ailesini güvende hissetmek istemesi gelmektedir.

Güncel 20.04.2022, 13:43
Her İnsan Güvende Olmak İster!

Kanun ve Yönetmeliklere bağlı olarak yapılan bu hizmet değişen teknoloji, yeni yöntem ve değişik argumanlar ile kolluk kuvvetleri ile iç içe girmektedir. Yeni uygulamaya konulan KAAN sistemi ile özel güvenlik görevlileri eğitimlerden geçerek kolluk kuvvetleri ile entegre edilmiş,bu uygulama ile daha hızlı ve çözüm odaklı sonuçlar elde etmek daha kolaylaşmıştır.

Biz DRN Özel Güvenlik olarak ise bu hızlı değişen toplumsal yapı ve teknolojiye adaptasyon sağlamaya çalışıyor, müşteri memnuniyetini ilk sırada tutarak kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde onların can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Bu bazen bir toplu konut güvenliği, bazen işyeri, fabrika gibi mal güvenliği bazen de bizzati insanın kendisi olabiliyor. Amacımız daha güvenli yaşanabilir alanlar oluşturmak.

DRN Özel Güvenlik olarak İstanbul merkezli bir şirket olarak başladığımız bu yolda şimdilerde ise Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli illerimizde de faaliyetlerimizi sürdürüyor, iş ortaklarımızın hem mal hem de can güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Şirketimizde çalışan her arkadaşımızı ailemizden görerek konusunda uzman ekibimiz ile onlara süreç içerisinde sürekli özel güvenlik hizmetleri ile ilgili eğitimler vererek lokasyonlara daha hakim olmayı ve işin nevisini öğretmeye çalışıyoruz. Bizim en alt kademeden en üst kademeye kadar bir ekip olduğumuzun ve çalışma yaptığımız her lokasyonun kendine has koruma yapısının olduğu bilinci ile hareket ediyoruz.Ekibimizden bir kişinin zafiyetinin hepimize mal olacağı bilincini tüm çalışma arkadaşlarımıza aşılıyoruz. Bununda bizi sektörümüzde farklı kıldığı inancındayız.

Biz çalışma yaptığımız iş ortaklarımızın güvende hissetmelerini ve onlar aileleri ile zaman geçirirken gözlerinin arkada kalmamasını sağlamaya çalışıyoruz.

Tabiki ülkemizde henüz Özel Güvenlik Hizmetinin ne derece anlaşılır olduğu tartışılır durumdadır. Özel Güvenlik Görevlisi arkadaşların bir çoğunun yetki ve sorumluklarını dahi bilmediği bir gerçek olmak ile beraber, işverenlerin de Özel Güvenlik Hizmeti ile alakalı bilgisinin az olduğunu görmekteyiz. İşte bizim ilk başlama noktamız burdan başlamaktadır.Hem ailemize kattığımız Özel Güvenlik Görevlisi arkadaşımıza hem de iş ortağımıza süreç içersinde bilgilendirmelerimiz ile yol gösterici oluyoruz. İşimizi yaparken daha bilinçli bir iş ortağı ve çalışma arkadaşı bize daha güvenli bir ortam sağlamakta kolaylık sağlamaktadır.

Hepimizin ilk önceliği ailesinin, kendisinin ve işinin güvenli bir ortamda olması değil midir? İşte burada siz bunu sağlamak için biz varız diyorsunuz. Onlarda size güvenerek malını ve canını emanet ediyor. Bu bir güvendir. Onların bu güvenini boşa çıkarmamak bizim en asli görevimiz.

Bu yüzdendir ki! Bizim şirket olarak ana sloganımız '' BİZİM İLE GÜVENDESİNİZ ''dir.

Kendini güvende hisseden iş ortağı her zaman kendi önüne de güven ile bakar. Bizim de amacımız ve misyonumuz budur. Onların kendi işlerine güvenle bakabilmelerini ve akıllarındaki canına veya malına zarar geleceği endişesini ortadan kaldırmaktır.

Bizler kolluk kuvvetlerinin yardımcı argumanlarıyız. Kanunlar ve Yönetmelikler ile bizlere verilen yetkileri ülke insanımızın güvenliği için kullanıyoruz. Sürekli ve devamlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımız tarafından denetlenen ve onların tebliğleri ile hareket eden bir hizmet sektörüyüz. Kanun ve Yönetmelikler harici bir çalışma yapamazsınız. Bu da bizi kontrolsüz hizmetten uzak tutarak daha disipline yapmaktadır.

Biz DRN Özel Güvenlik olarak bize güvenen insanların güvenini boşa çıkarmamaya gayret ediyoruz. Hem çalışma arkadaşlarımız hem de iş ortaklarımız ile yaşama daha güvenle bakıyoruz. Biz güvenli yaşam alanları inşa ediyoruz. Hedefimiz bize emanet edileni güven içinde tutmak.

Önceliğimiz güvenliğiniz.

Rıdvan TÜRKOĞLU / DRN Özel Güvenlik Genel Koordinatörü

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