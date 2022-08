Her gün tv izlediğini söyleyenlerin oranı %69! Peki diğer platformlarda durum nasıl?

HERGÜN TV İZLEDİĞİNİ SÖYLEYENLERİN ORANI %69.

Dünya gündemleri, ulusal gündemler, savaşlar, salgın hastalıklar iş güç hayat şartları, bireylerin tutum davranışlarını haklı olarak etkiliyor. 2018 yılına kadar her gün televizyon izlediğini söyleyen kişilerin oranı %80’nin üzerindeyken 2020 senesinde %74’e, 2022 senesinde ise %69’a inmiş. Programların ve dizilerin içerik kalitesini arttırması, insanların evinde geçirdiği vaktin bir bölümünü Tv ye ayırması için bu düşüş önemli bir detay… Son yıllarda ben artık hiç TV izlemiyorum diyenlerin oranı bugün her sadece 10 kişiden 1’i… TV yöneticilerinin bu konuyu stratejik olarak gündemlerine yayın politikalarına taşımaları açısından büyük önem taşıyor uyarısı doğru bir tanımlama olur.

TV’DE DİZİ İZLEYENLERİN ORANI 2020 YILINA GÖRE 10 PUAN GERİLERKEN; YOUTUBE VE NETFLIX’TE DİZİ İLEYENLERİN ORANI ARTIYOR.

Burada bireylerin vakit ayırabildiği zamanlarda izlemek istediği türde seçeneği, istediği tekrarda ve arzu ettiği zaman aralığında izlemesi bu artışın önemli etkenlerinden. Dizi izlemek için hangi platformlar kullanıldığı sorulduğunda 2020 yılında toplumun %45’i TV derken 2022 senesinde bu oran %35’e gerilemiş durumda. TV yerine farklı platformlardan dizi izlemek ise ciddi şekilde yükseliyor. Bugün her 2 kişiden 1’i Youtube’dan dizi seyrettiğini belirtirken, Netflix’ten dizi seyrettiğini söyleyenleri oranı da %9’da %21’e kadar çıkmış durumda. İnsanların hayatına sunduğu bireysel tercihe göre ve kaliteli içerik izleme arayışı bu konudaki vakit ayırma eğilimlerini etkiliyor.

BASILI GAZETE OKUMA ALIŞKANLIĞI HER GEÇEN GÜN AZALIYOR. ANCAK INTERNETTEN OKUMA ALIŞKANLIĞI DA SON SENELERDE DÜŞÜŞE ORANLA BAKILDIĞINDA BEKLENDİĞİ ŞEKİLDE ARTMIYOR.

Çağın getirdiği, yaşattığı küresel pandemi ve gündemler sonrası; bireylerin artan hassasiyetleri ve beraberinde her geçen gün ilerleyen teknolojik gelişmelerle alışkanlıklar da değişti. Hız kesmeyen çağa uygun yeniliklerle; İnternetin koca bir dünyayı bir elin avucuna sığdırma kabileyti ile basılı gazete dergi gibi yayınların takibini düşürdü. 2022 yılında her 2 kişiden 1’i artık basılı gazete okumadığını belirtiyor. Her gün ya da haftada en az bir kere okuyanların oranı da %10 civarında. Her 2 kişiden biri ise bugün internetten gazete okuduğunu belirtiyor. Ancak internetten gazete okuyanların oranı 2018’den beri çok da değişmiyor. Haberler ve ana sayfa gazete okuyan kişilerin en çok okuduğu bölümler… Her 4 gazete okuyandan biri haberleri ve ana sayfayı okuduğunu belirtirken, ekonomi haberleri bu kitlenin %14’ü tarafından takip ediliyor. Bulmaca, spor ve siyaset haberleri takip edilen diğer haber bölümler.

HABERLER / HABER PROGRAMLARI VE YERLİ DİZİLER TOPLUMUN YARISI TARAFINDAN TV’DE İZLENEN PROGRAM TÜRÜ…

Haberler, haber programları ve yerli diziler toplumun TV’de en çok izlediği program türleri. Her 2 kişiden biri bu program türlerini izlemekte. Bu iki program türünü yarışma programları takip ediyor.

Ipsos Tür.kiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu : Medyanın biçim değiştirdiğini söylemeye gerek yok. Eskiden bir medya organı sahibi olabilmek en düşük yatırım seviyesinde gazete veya dergi kurmak, daha yüksek yatırımlara çıkabilenler için ise radyo ve televizyon yatırımı yapmak demekti. Şimdi popüler olsun veya olmasın Facebook, Youtube, Twitter, Instagram hesaplarının her biri birer kişisel medya organı. Bu ortamda TV izleme oranının yıllar içinde düşüyor olması da şaşırtıcı değil. Her gün TV izleyenlerin oranı %88’den %69’a kadar düşmüş halde, büyük bir değişim.TV izleyenler açısından haber takibi hala en önemli neden. 2017’de yılın kelimesi “Fake News” idi. Ipsos’un birkaç yıl önce Dünya çapında gerçekleştirdiği araştırmada farklı mecralar arasında TV güvenilir haber kaynağı olma sıralamasında ilk sırada geliyordu. Sonraki dönemde bu tabloda büyük bir değişim de olmadı.Türkiye’yi Anlama Kılavuzu araştırması gösteriyor ki ülkemizde sadece TV izleyicileri değil gazete okurları için de habere ulaşabilmek hala en önde gelen motivasyon. Medyanın giderek içiçe geçerek daha karmaşık bir biçim aldığını görüyoruz. Ulusal gazete haberleri sosyal medyanın en önemli tüketim malzemelerinden biri. Televizyonu talep ettiğimiz anda telefondan izlemek mümkün, sosyal medyada paylaşılan hikayeler gerçek olarak sunuluyor.

Neyin gerçek neyin türetilmiş olduğunu anlamak güç. Tüm bu zeminde medyaya güveni değil ölçmek tarif etmek bile zor.Öte yandan medya yöneticileri, içerik üreticileri için önemli bir fırsat alanı da söz konusu. Medya tüketimi hiç olmadığı kadar yüksek. İnsanların beklediği şey mümkün olduğunca şeffaf bir yaklaşım, paylaşılan haberlere,reklamlara dair daha yüksek bir sorumluluk duygusu.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Bu dosyada paylaşılan veri ve bulgular Ipsos tarafından gerçekleştirilen TÜRKİYE’Yİ ANLAMA KILAVUZU çalışmasından derlenmiştir.

Ipsos Koronavirüs Salgını ve Toplum Çalışması: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile online anket yöntemi (CAWI) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 3.5’tir. Veriler, ADNKS 2019 verilerine (yaş, cinsiyet, eğitim ve İBBS1 12 bölge) göre ağırlıklandırılmıştır