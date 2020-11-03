Her depremden sonra bir yasa çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde 6.9 büyüklüğündeki İzmir depremi olan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Bir deprem gerçeğimiz var. Eğer biz ülke olarak deprem gerçeğini kabul ediyorsak, gerekli önlemlerin alınması için çaba göstermemiz gerekiyor. Her depremden sonra aynı şeyi yapıyoruz. Değişen bir şey yok.