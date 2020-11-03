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Her depremden sonra bir yasa çıkıyor

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, TBMM'de çıkarılan yasalara dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Peki parlamento olarak biz ne yapıyoruz? Yasalar çıkarıyoruz, doğru. Ama yasaların kendi aralarında hiçbir tutarlılığı yok" dedi.

Güncel 03.11.2020, 14:58
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Her depremden sonra bir yasa çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde 6.9 büyüklüğündeki İzmir depremi olan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Bir deprem gerçeğimiz var. Eğer biz ülke olarak deprem gerçeğini kabul ediyorsak, gerekli önlemlerin alınması için çaba göstermemiz gerekiyor. Her depremden sonra aynı şeyi yapıyoruz. Değişen bir şey yok.

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