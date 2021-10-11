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Her ay 440 bin abonenin elektriği faturasını ödeyemediği için kesiliyor
Bu yılın ilk 5 ayında 1 milyon 525 bin 14 abonenin elektriği; 674 bin 784 abonenin ise doğalgazı, faturalarını ödeyemediği için kesildi.
Güncel 11.10.2021, 12:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın tarafından hazırlanan raporda her ay yaklaşık 440 bin kişinin faturasını ödeyemediği için karanlıkta ve doğalgazsız kaldığı vurgulandı.
Akın, “İktidar vatandaşımız için, her türlü fedakârlığı değil, her türlü zammı yapıyor. Ekim 2020'den bu yana; elektrik 3, doğalgaz 8 kez zamlandı.
Benzin 7; motorin 7; LPG de 6 kez zamlandı. Pompa fiyatına yansıyacak şekilde akaryakıt ürünlerine 20 kez zam geldi. Bu mu fedakarlık” diye sordu.