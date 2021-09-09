HER AN, HER YERE, HERKESE İYİ YAŞAM!

Spor kültürünü yayma hedefiyle yola çıkan, spor yapmak ve yaptırmak isteyenleri bir araya getiren mobil platform ve spor topluluğunun uygulaması SWEATers App’i 2017’de kuran Elif Boyner, şimdi de “İyi Yaşa” uygulamasını hayata geçiriyor. Elif Boyner bu çalışmalarını yeni dönemde TBS medya ile sürdürme kararı aldı.

İyi Yaşa uygulamasıyla fitness, pilates, HIIT, kardiyo, kick boks, dans, hiphop gibi alan derslerinden yağ yakımı, kuvvet kazanma, güçlenme, kilo verme, sıkılaşma hedeflerine kadar farklı konularda içeriklere erişilebiliyor. Aynı zamanda yoga, meditasyon ve farkındalık dersleriyle anda, alanda ve akışta kalmanızı sağlarken esneme, kuvvetlenme, güçlenme alanlarında sizi destekliyor. İyi Yaşa uygulaması; amacı sağlıklı olmak, endorfin salgılamak, fit hissetmek, ideal kiloya ulaşmak, kuvvetlenmek, anda kalmak ya da eğlenmek olan tüm kullanıcılara kendilerine uygun antrenmanı bulma kolaylığı sağlıyor.

İyi Yaşa ile tüm kullanıcılar kendi belirledikleri zaman ve mekanlarda, diledikleri uzunluktaki antrenmanlara ve alanlarında uzman eğitmenlerin hazırladıkları derslere ulaşabiliyor. Dans meditasyonundan yüz yogasına kadar tüm içeriklere kolayca erişim sağlayan İyi Yaşa uygulaması ile kullananlar ihtiyacına, zamanına, hedefine ve tarzına yönelik farklı ders ve videolarla İyi Yaşam döngüsüne başlayabiliyor.

İyi Yaşam anlayışını spor ile doğal yaşam ve iyi beslenme üzerine kuran İyi Yaşa uygulamasında, sağlıklı beslenme kültüründen pratik yemek tariflerine, vegan, vejeteryan, sıfır glüten gibi farklı beslenme tiplerinden oluşan çok yönlü beslenme haritası da mevcut.

İyi Yaşa uygulaması açılışa özel 1 ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ücretsiz sürenin ardından Aylık 36.99₺ , 3 Aylık 99,99₺ ve Yıllık 369,99₺ olarak herkese hizmet sunmaya devam edecek.

İyi Yaşa uygulamasının kurucusu Elif Boyner: “Herkesin iyi yaşam tanımı kendine göre, İyi Yaşa ile kimseye bir doğruyu dayatmadan hayatlarında farkındalık oluşturmayı, kullanıcılara iyi yaşam için gerekli her türlü desteği vermeyi hedefliyoruz.”

Temel mottosu “İyi Yaşa, Çok Yaşa, Dengeli Yaşa, Birlikte Yaşa!” olan İyi Yaşa aplikasyonu App Store, Google Play Store ve Huawei App Gallery’den indirilebilir.

İyi Yaşa aplikasyonu App Store ekran görselleri