Hemen hayatınıza sokmanız gereken 5 şifalı bitki

Abdestbozanotu (Pimpinella Saxisfrage)

Nemi seven, 70 cm boyunda olan ve Rosaceae familyasına ait olan bu bitki; mideye iyi geldiği, ateşi ve ağrıyı azalttığı bilinmektedir. Balgam söktürücü özelliği sayesinde öksürüğü azaltır ve bademcikleri düşürür. Diğer bir özelliği ise burun kanamalarına iyi gelmesidir.

Aslandişi (Karahindiba)

Yol kenarlarında ve çimenlerde dahi rahatlıkla rastlanabilen bu bitki sarı çiçekleri vardır. Taze yapraklar ayrıca salatalarda kullanılabilir, ilkbaharda hasat edilir ve sonbaharda kökler. Bu bitkinin kökleri iyi idrar söktürücü olan torefloksasin, inülin ve levulinik asit içerir. Sadece idrar yapmakla kalmaz, aynı zamanda kalın bağırsak ve mesanedeki iltihabı da giderir. Diğer özellikleri ise ishali durdurması ve böbrek ve safra taşlarını etkili bir şekilde azaltmasıdır.

Beşparmakotu (Kazotu)

Bu ot, yeşil çayırlarda bolca bulabileceğiniz Rosaceae familyasından yabani bir bitkidir. Yaprakları beş parmak şeklindedir ve bu yapraklardan sonra isimlendirilmiştir. Yaprakları ve kökleri yaz sonunda ağustos ayında toplanır ve kurutulur. Tarçın vücudu güçlendirir, mideye iyi gelir ve ishali önler. Ayrıca bademcik iltihabı, boğaz ağrısı ve diş ağrısı için harika bir ağrı kesicidir.

Çörekotu (Siyah susam)

Çörek otu, hamur işlerinde yaygın olarak kullanılan, susam benzeri aromatik bir çörek otu bitkisidir. Vücuda birçok etkisi olan bu bitki tam bir iştah açıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca bağırsak ve midede oluşan gazları önleyerek hazmı kolaylaştırıp sindirimi kolaylaştırır.

Devekulağı (Büyük dulavratotu)

Büyük yapraklara sahip devekulağı bitkisinin kökleri toplanıp ince ince dilimlendikten sonra kurumaya bırakılıp daha sonra kullanılıyor. Ayrıca yaprakları da gölgede kurutulup saklanabiliyor. Dulavratotunun en büyük özelliklerinden biri idrar söktürücü olmasıdır. İdrar yollarında oluşan taşların düşmesinde yardımcı rol oynar. Ayrıca vücudu sakinleştirici özelliği de vardır.