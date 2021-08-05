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'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma
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'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma

Sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel 05.08.2021, 17:21
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, “Orman yangınlarının çıktığı 28.07.2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır.” denildi.

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