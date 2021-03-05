Helikopter enkazına ilk ulaşan vatandaş İHA'ya konuştu

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmişti.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile yapılan arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti. Söz konusu kaza neticesinde helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş, Topçu Kd. Çvş. Nazmi Yılmaz, İsth. Alb. Şentürk Aydınyer, Bkm. Yzb. Salih Sarıoğlu, Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Demir, Mu. Asb. Kd. Üçvş. Ömer Umulu, Kr. Plt. Yzb. Tayfun Kureş, Kr. Plt. Yzb. Gökhan Uysal, Tekns. Kd. Çvş. Şükrü Karadirek ve P. Uzm. Çvş. Tolga Demirci şehit olurken Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, şehirlerin naaşları da bugün sabaha karşı ambulanslarla Elazığ'a uğurlandı.

Enkaz bölgesinde çalışmalar devam ediyor

Tatvan'ın Çekmece köyü kırsalındaki Nemrut Dağı eteklerin düşen helikopterin enkazında da çalışmalar devam ediyor. Bölgede çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi incelemelerini sürdürüyor.

Enkaza ilk varan Çekmece köyü sakini Davut Bike, olayın saat 14.00 sıralarında yaşandığını belirtti. Helikopterin sesini duyduklarını ama sesin çok farklı olduğunu ifade eden Bike, “Helikopterde sanki motor arızası vardı. Çocuklarım bana helikopterin düştüğünü söyledi. Hemen yukarı koştuk. İlk vardığım yerde şehitlerimiz vardı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitleri gördüm ama kendilerine müdahale etmedim. Yaralıları aradım ve enkaz bölgesinde iki yaralı buldum. Karlar altında bir şehidi çıkardım. Ellerim yara oldu. Üzerimdeki montu yaralı askerin üzerine attım. Kolunu kırılan yaralı bir askerin ise kolunu karların içinden çıkardım. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin ailelerine sabır diliyorum” dedi.