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Heimtextil fuarı dünya devlerini ağırladı
Dünyanın en büyük ev tekstil fuarı olan Heimtextil Frankfurtta kapılarını açtı. Ev tekstili alanının lider uluslararası ticaret fuarı olan Heimtextil, 10 – 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentindeki Messe Frankfurt’ta düzenleneiyor. Sektörde sezonun ilk etkinliği olacak Heimtextil Frankfurt’ta 50 ülkeden 2 bin 200’den fazla katılımcı yer alacak. T.C Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer Fuar alanında stantları gezdi ve basını bilgilendirdi.
Güncel 12.01.2023, 15:06
YASEMİN BAHADIR/FRANKFURT
Ev Textil alanında lider Uluslararası Ticaret Fuarı olan Heimtextil 10-13 Ocak 2023 tarihleri arasında Almanyanın Frankfurt kentindeki Messe Frankfurt'ta düzenlendi. Sektörde sezonun ilk etkinliği olacak Heimtextil Frankfurt'ta 50 Ülkeden 2bin 200 den fazla katılım yer alıyor.
İç tasarım ve iç mekan trendleri için textil sektöründe önemli yer teşkil ediyor.Farklı çeşit ve sınırsız imkan seçenekleriyle ilgi görüyor.
Türkiye Rekor Kırdı
Heimtextil 2023'de en fazla firma katılım sağladı.Ülkeler arasında dikkatleri üzerine çeken sıralamada 1.sırada yer alırken Türkiye katılımcı sayısı ile Rekor kırdı.
Heimtextil Fuarı 2023 Hedef olarak 5 Milyar dolar ihracat rakamı hedefleniyor.