Heimtextil fuarı dünya devlerini ağırladı

YASEMİN BAHADIR/FRANKFURT

Ev Textil alanında lider Uluslararası Ticaret Fuarı olan Heimtextil 10-13 Ocak 2023 tarihleri arasında Almanyanın Frankfurt kentindeki Messe Frankfurt'ta düzenlendi. Sektörde sezonun ilk etkinliği olacak Heimtextil Frankfurt'ta 50 Ülkeden 2bin 200 den fazla katılım yer alıyor.

İç tasarım ve iç mekan trendleri için textil sektöründe önemli yer teşkil ediyor.Farklı çeşit ve sınırsız imkan seçenekleriyle ilgi görüyor.

Türkiye Rekor Kırdı

Heimtextil 2023'de en fazla firma katılım sağladı.Ülkeler arasında dikkatleri üzerine çeken sıralamada 1.sırada yer alırken Türkiye katılımcı sayısı ile Rekor kırdı.

Heimtextil Fuarı 2023 Hedef olarak 5 Milyar dolar ihracat rakamı hedefleniyor.