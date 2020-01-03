"Hedefim ozanlık geleneğini Türkiye geneline yaymak"

Türk halk müziğinde henüz ilkokul yıllarında keşfedilen ve eğitim sonrasında profesyonel olarak müzik hayatına devam eden Aydın Beyoğlu, 2004 yılında ‘Delibaşım’ ve 2019 yılında ‘Veda’ albümleriyle oldukça beğeni topladı. Müzikte daha genele ulaşmayı ve ozanlık geleneğini Türkiye geneline yaymayı hedefleyen Türk halk müziği sanatçısı Aydın Beyoğlu, müziğe başlangıç öyküsünü ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Öncelikle Ekovitrin okuyucularına kendinizi tanıtır mısınız?

1973 yılında Ordu’da dünyaya geldim. ‘Türkiye Harmanı’ adındaki programla 13 yıllık bir yayıncılık hayatım oldu. Türkiye genelinde çok istek alan, birebir dinleyicisiyle buluşan bir programdı. Kesintisiz 13 yıl sürdü. Bunun devamında çeşitli yerel kanallarda televizyon programları gerçekleştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı olarak İstanbul’un hemen hemen her semtinde solo konserler vererek Türk halk müziğine hizmet ettim.

Türk halk müziğine başlangıcınız nasıl oldu? Müzikten başka işler de yaptınız mı?

Müziğe ilk başlangıcım ilkokul yıllarında başladı. İlkokul öğretmenimizin tüm öğrencilere bir türkü söyletmesi sebebiyle sesimin özelliği o yıllarda ortaya çıktı. Yani ilk keşfedilişim ilkokul yıllarına rastlıyor. Okul yıllarında 19 Mayıs ve 23 Nisan gibi bayramlarda şiir yerine türkü söylerdim. Bu da benim için bir sahne deneyimi oldu. İstanbul’a 1987’de eğitim için geldiğimde bir arayış içindeydim. Ben geldiğimde eğitim için kayıtlara geç kaldığımdan dolayı mecburen bir meslekle uğraşmam gerekiyordu. Amcamın yanında tekstil sektöründe çalışmaya başladım. Fakat fazla uzun sürmedi, tekstil işindeyken müziğin ağır bastığını fark ettim. Bana yapılan yönlendirmeler daha çok müzik üzerineydi, özellikle öğretmenim müziğin üzerine gitmemi önerdi. Daha sonra İstanbul Aksaray’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müzik merkezine başvurarak kaydımı yaptırdım. 1990’lı yıllarda burada bağlama ve şan eğitimi aldım. Bağlamanın güçlü bir yapısı olduğundan o dönemde bağlama bende baskın oldu. 2003’te askerlik zamanı gelince müzik eğitimine ara verdim. Askerlikte 200 kişi içinden seçilerek askeri gazinoda sahne aldım. Ondan sonra müziğe meslek olarak devam etme kararı aldım. Askerlik dönüşü 3 kişilik bir orkestra kurarak çay bahçeleri ve düğün salonlarında müzik yapmaya başladık. Benim hayalim radyo programcılığı, dinleti ve konser vermek üzerineydi. Sonrasında radyoda program yapmaya başladım. Bu benim büyük bir deneyim oldu. Dinleyici sadece ses ve sazla değil, konuşma biçimi olarak da sizi tanımış oluyor. Radyo ruha ve kalbe hitap ettiğinden uzun yıllar kalıcılık sağlıyor.

İlk albümünüz kaç yılında piyasaya çıktı?

İlk albümüm olan ‘Delibaşım’ 2004 yılında piyasaya çıktı. Bu albümden sonra 8-10 yıl gibi uzun süren bir suskunluğum. 2019 yılının Şubat ayında ise ‘Veda’ isimli bir albüm çıkardım.

Türk halk müziğinde size ilham veren unsurlar neler?

İlkokul zamanlarımın ve öğretmenimin çok büyük etkileri oldu. Ayrıca; yaşanan acılar, ayrılıklar size büyük bir ilham oluşturuyor. Daha sonra kurduğunuz dostluklar ve başka başka hikayeler size ilham oluyor. Bir dönemde ozanlar, müziği ideolojik anlamda bir silah gibi kullanmışlar. Halbuki benim dünyamda müzik birleştiren, kaynaştırandır. Eğer ben siyasetin etkisi altında kalsaydım ideolojik türküler yapardım ve tek tarafa odaklanırdım.

Türkiye’de müzikten yeteri kadar para kazanılıyor mu?

Eski döneme baktığımızda para amaç değildi ama bu dönemde amaç haline gelmeye başladı. Bugün karşılığı olmayan hiçbir şeyi hiçbirimiz yapmıyoruz. Hepimiz bir bedel karşılığı yapıyoruz maalesef.

Kısa ve uzun vadede projeleriniz ve hedefleriniz nelerdir?

Sektörde yalnız mücadele ettiğimden her beş yılda bir projelerimi hayata geçirebiliyorum. Bundan sonraki projelerim arasında son olarak çıkardığım ‘Veda’ albümüm için birkaç tane daha klip hazırlamayı hedefliyorum. Genel anlamda hedefim tabi ki daha genele ulaşmak ve ozanlık geleneğini Türkiye geneline yaymak.