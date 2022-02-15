Hedef Kitlenin İlgisini Video Reklamlar Çekiyor

Pandemi süreciyle birlikte insanlar hayatlarının büyük kısmını internette geçirmeye başladı ve video, pazarlama ve iletişim açısından çok daha kritik hale geldi. Video reklamlar, pazarlamacılar açısından çekici, çok yönlü ve hedef kitlelere ulaşmada son derece etkili bir ortam yaratıyor. Videoların tüketicilerin tükettiği içerikler açısından, çok kullanışlı ve verimli olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle dijital reklamcılığın geleceği açısından video reklamlar büyük önem taşıyor.

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2021 Yılı İlk 6 Ay Raporu’na* göre, videonun dijital reklam pazarındaki payı yüzde 27’ye ulaşarak 2 milyar 170 milyon TL’yi aştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde videonun dijital medya yatırımlarında aldığı pay yüzde 19 civarındaydı**. Rapora göre, 2021’in ilk yarısında en yüksek artış video ve e-ticarette yapılan reklam yatırımlarında görüldü.

Tüketiciler video içerikleri tercih ediyor

Tüketicilerin video içeriklere harcadıkları zamanın her geçen gün artığının altını çizen RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer, “Şu ana kadar yapılan tüm araştırmalar internet kullanıcılarının video içerik izlemek için harcadıkları zamanın son iki yılda yüzde 52 arttığını gösteriyor. Tüketicilere bir ürün veya hizmet hakkında nasıl bilgi almak istedikleri sorulduğunda, neredeyse yüzde 66’sı video yanıtını veriyor. Pazarlama tarafında ise video içeriklerin yüzde 83 müşteri çekmeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle video içerikler ve dolayısıyla kişiselleştirilmiş videolar dijital reklamcılığın geleceğinde büyük rol oynayacak” dedi. Tunçer, video reklamlarda başarılı olmak için önerilerini şöyle sıraladı:

Satışlara değil, hikayelere odaklanın. Video içerikler, izleyici için bir değer yaratmalıdır. İzleyiciyle bağlantı kuran hikayeler anlatmalı ve tüketiciler, hikâyenin kendileriyle ilgili olduğunu hissetmeliler.

Kanca (hook) yöntemini kullanın. Şirketin daha videonun başında bağlantı kurması gerekir. Videoda neler olduğunu hızla gösteren bir ön izleme daha fazla izlemeye teşvik edecektir.

Önce en iyisini yerleştirin. Ortalama dikkat süresi sadece 8,5 saniyedir. Videonun ilgi uyandırması için yalnızca birkaç saniyesiniz olduğunu unutmayın.

Tüketicilerin karşısına kişiselleştirilmiş videolar ile çıkın. Kişiselleştirilmiş videolarla hedeflenen kullanıcılar, çeşitli erişim kanalları aracılığıyla daha önce görüntülenen ya da sepete eklenen ancak satın alınmayan ürünlere yönlendirilebiliyorlar. Özel çapraz ve yukarı satış kampanyaları için ideal bir araç olarak öne çıkıyor.

Video içerikler, birden fazla duyuyu harekete geçiriyor ve tüketicilerin kolayca ilgisini çekiyor. Bu nedenle etkileşimi yüksek olan video içeriklerinin gelişerek diğer içerik türlerini hızla geride bırakması bekleniyor. Dijital pazarlama alnındaki gelişmeler ve değerlendirmeler için blog.rtbhouse.com adresini kullanabilirsiniz.