HDP’ye silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer kimdir?

İzmir’in Gaziemir ilçesinde oturan 27 yaşındaki Onur Gencer‘in verdiği ilk ifadesine göre ; ”Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’den nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi.PKK’dan nefret ettiğim için yaptım ” dedi.