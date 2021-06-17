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HDP’ye silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer kimdir?
HDP İzmir İl Başkanlığı’na düzenlediği saldırıyla ve 1 kişiyi öldürmesiyle gündeme gelen Onur Gencer kimdir?
Güncel 17.06.2021, 14:34
Eee 58 dakika önce
ONUR Gencer orospu çocuğu demek..
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Eee 58 dakika önce
ONUR Gencer orospu çocuğu demek..
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Ahmet 15 dakika önce
Onur Gencer oruspu çocuğudur
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Arka kapidan sali verir kurd duşmanliğinin devamidir 4 dakika önce
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