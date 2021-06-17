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HDP’ye silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer kimdir?

HDP İzmir İl Başkanlığı’na düzenlediği saldırıyla ve 1 kişiyi öldürmesiyle gündeme gelen Onur Gencer kimdir?

Güncel 17.06.2021, 14:34
HDP’ye silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer kimdir?

İzmir’in Gaziemir ilçesinde oturan 27 yaşındaki Onur Gencer‘in verdiği ilk ifadesine göre ; ”Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’den nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi.PKK’dan nefret ettiğim için yaptım ” dedi.

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Yorumlar (4)
Eee 58 dakika önce
ONUR Gencer orospu çocuğu demek..
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Eee 58 dakika önce
ONUR Gencer orospu çocuğu demek..
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Ahmet 15 dakika önce
Onur Gencer oruspu çocuğudur
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Arka kapidan sali verir kurd duşmanliğinin devamidir 4 dakika önce
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